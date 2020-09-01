Проблему надо решить – Касым-Жомарт Токаев о «печатающих дипломы» вузах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил решить проблему с закрытием вузов, «печатающих дипломы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году я поручил закрыть учебные заведения, занимающиеся «печатанием дипломов». Проблему трудно решить из-за вмешательства влиятельных лиц, но проблему надо решить. Премьер-Министр должен взять данный вопрос на особый контроль», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.