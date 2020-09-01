Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Проблему надо решить – Касым-Жомарт Токаев о «печатающих дипломы» вузах
1 Сентября 2020 12:07
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил решить проблему с закрытием вузов, «печатающих дипломы», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеЗаконодательно повысить статус участковых инспекторов полиции поручил Глава государства Министерство по чрезвычайным ситуациям воссоздадут в Казахстане В Казахстане будет разработана концепция непрерывного образования – Президент РК
«В прошлом году я поручил закрыть учебные заведения, занимающиеся «печатанием дипломов». Проблему трудно решить из-за вмешательства влиятельных лиц, но проблему надо решить. Премьер-Министр должен взять данный вопрос на особый контроль», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Пакет предложений по зеленому росту разработают в Казахстане
- Законодательно повысить статус участковых инспекторов полиции поручил Глава государства
- Министерство по чрезвычайным ситуациям воссоздадут в Казахстане
- В Казахстане будет разработана концепция непрерывного образования – Президент РК
- Комитет по денежно-кредитной политике создадут в структуре Нацбанка
- Президент РК: В 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047