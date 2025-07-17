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    16:57, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Проблемный участок трассы обернулся штрафом в 1,9 млн тенге в Жамбылской области

    Региональный филиал АО НК «Қазавтожол» оштрафован за нарушения на участке трассы «Алматы–Ташкент–Термез–2», проходящем через старый перевал Куюк, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дороги, старый перевал Куюк
    Фото: Казавтожол

    Проверку технического состояния дороги инспекторы административной полиции провели в феврале. По результатам выявлено 13 нарушений в обеспечении безопасности дорожного движения, выдано предписание об их устранении. Однако требования исполнены не были.

    Материалы передали в специализированный суд по административным правонарушениям. Представитель Жамбылского филиала «Қазавтожол» заявил, что ответственность должны нести подрядные организации, так как филиал не является субъектом правонарушения.

    В суде инспектор пояснил, что трасса имеет высокую значимость, а водители неоднократно жаловались на ее состояние, также он отметил, что из-за обозначенных проблем на участке часто происходили ДТП.

    Нарушения были квалифицированы по части 3 статьи 462 КоАП РК. Согласно закону, в случае признания вины по ней на субъектов крупного предпринимательства налагается штраф в размере 500 МРП.

    Суд, исследовав доказательства, признал региональный филиал виновным и назначил штраф в размере 500 МРП — 1,9 млн тенге без приостановления действия разрешения или ограничения деятельности.

    Ранее сообщалось, как перегруженные фуры «убивают» казахстанские дороги и бюджеты.

    742 нарушения трудового и пенсионного законодательства выявили в Таразе.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Регионы Полиция Штрафы Транспорт Жамбылская область Безопасность
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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