Проблемный участок трассы обернулся штрафом в 1,9 млн тенге в Жамбылской области

Проверку технического состояния дороги инспекторы административной полиции провели в феврале. По результатам выявлено 13 нарушений в обеспечении безопасности дорожного движения, выдано предписание об их устранении. Однако требования исполнены не были.

Материалы передали в специализированный суд по административным правонарушениям. Представитель Жамбылского филиала «Қазавтожол» заявил, что ответственность должны нести подрядные организации, так как филиал не является субъектом правонарушения.

В суде инспектор пояснил, что трасса имеет высокую значимость, а водители неоднократно жаловались на ее состояние, также он отметил, что из-за обозначенных проблем на участке часто происходили ДТП.

Нарушения были квалифицированы по части 3 статьи 462 КоАП РК. Согласно закону, в случае признания вины по ней на субъектов крупного предпринимательства налагается штраф в размере 500 МРП.

Суд, исследовав доказательства, признал региональный филиал виновным и назначил штраф в размере 500 МРП — 1,9 млн тенге без приостановления действия разрешения или ограничения деятельности.

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