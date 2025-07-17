Проблемный участок трассы обернулся штрафом в 1,9 млн тенге в Жамбылской области
Региональный филиал АО НК «Қазавтожол» оштрафован за нарушения на участке трассы «Алматы–Ташкент–Термез–2», проходящем через старый перевал Куюк, передает корреспондент агентства Kazinform.
Проверку технического состояния дороги инспекторы административной полиции провели в феврале. По результатам выявлено 13 нарушений в обеспечении безопасности дорожного движения, выдано предписание об их устранении. Однако требования исполнены не были.
Материалы передали в специализированный суд по административным правонарушениям. Представитель Жамбылского филиала «Қазавтожол» заявил, что ответственность должны нести подрядные организации, так как филиал не является субъектом правонарушения.
В суде инспектор пояснил, что трасса имеет высокую значимость, а водители неоднократно жаловались на ее состояние, также он отметил, что из-за обозначенных проблем на участке часто происходили ДТП.
Нарушения были квалифицированы по части 3 статьи 462 КоАП РК. Согласно закону, в случае признания вины по ней на субъектов крупного предпринимательства налагается штраф в размере 500 МРП.
Суд, исследовав доказательства, признал региональный филиал виновным и назначил штраф в размере 500 МРП — 1,9 млн тенге без приостановления действия разрешения или ограничения деятельности.
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