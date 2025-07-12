Как перегруженные фуры «убивают» казахстанские дороги и бюджеты

Цифровой контроль

Каждый километр казахстанских трасс под угрозой — и это не метафора. Причина — тяжеловесный транспорт, который, несмотря на ограничения, продолжает разъезжать по стране с перегрузом. Это не просто нарушение правил — это удар по дорожной инфраструктуре и по бюджету страны.

— Одним из основных факторов, способствующих разрушению дорог, является проезд тяжеловесных транспортных средств с нарушением разрешенных масс, — признали в Министерстве транспорта в ответ на наш запрос.

В связи с этим водители перегруженных фур все чаще попадают под цифровой прицел. По данным Министерства транспорта, в Казахстане установлено 56 автоматических систем измерения в движении (АСИ). Это тот самый «электронный глаз», который фиксирует вес проезжающего транспорта без участия инспектора.

Как показывает статистика, эффект от цифровизации есть. Статистика выявленных нарушителей за последние несколько лет стабильно растет.

2020 год — 3029 фактов превышения веса

2021 год — 2966

2022 год — 2734

2023 год — 3639

2024 год — 3373

5 месяцев 2025 года — уже 1830

Если текущая динамика сохранится, то по итогам 2025 года будет выявлено более 4 тысяч нарушений — это станет своеобразным антирекордом последних лет. Но этот антирекрод пойдет только на пользу. Чем больше порядка, тем целее дороги.

Фото: Министерство транспорта РК

Перегруз как угроза трассам и бюджету

Если перегруз — это системная проблема, то и последствия приобретают системный масштаб. Сами дороги на такое давление не рассчитаны. Асфальтобетонное покрытие проектируется под конкретную осевую нагрузку, и даже незначительное превышение приводит к серьезным последствиям.

— При увеличении нагрузки на ось всего в 1,5–2 раза, нагрузка на покрытие растет не линейно, а в геометрической прогрессии. По американским и европейским исследованиям, это влечет разрушение в 8–16 раз быстрее, — отмечают в ведомстве.

По данным Министерства транспорта, внеплановый ремонт только 300 километров дорог в год обходится бюджету в 20–30 миллиардов тенге. И это при том, что стоимость приведения в порядок одного километра автодороги I категории составляет от 150 до 300 миллионов тенге, в зависимости от объема работ. Деньги, которые могли бы пойти на новые дороги, школы, больницы — буквально закатываются в ямы, образованные чужой безответственностью.

Но дело не только в деньгах. Слишком ранний износ трасс означает больше аварийных участков, срыв сроков доставки грузов и дополнительные расходы для бизнеса и государства.

— По проекту дороги должны служить от 10 до 15 лет при соблюдении нагрузок. При систематическом перегрузе дороги выходят из строя уже через 3–5 лет, — подчеркивают в Минтрансе.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Самосвалы — главные нарушители

Тяжеловесные грузовики продолжают разрушать казахстанские дороги. Почему, несмотря на существующую систему взвешивания, трассы страны становятся жертвами самосвалов, перегруженных щебнем, песком и гравием?

Ситуация выглядит особенно тревожно, если учесть, что постов транспортного контроля (ППТК) явно недостаточно.

— Контроль в сфере автомобильного транспорта на территории Республики Казахстан осуществляется 54-мя постами транспортного контроля, то есть на один ППТК приходится более 7,8 тысячи км, — подчеркнули в Министерстве транспорта РК.

Фото: Министерство транспорта РК

Цифровизация и ее пределы

Чтобы изменить ситуацию, министерство делает ставку на технологии. В декабре 2022 года в Казахстане вступил в силу закон, который ввел новую систему автоматического взвешивания в движении — АСИ. Теперь дороги делятся: на местных — установкой таких комплексов занимаются акиматы, на республиканских трассах — АО «КазАвтоЖол».

Цель — исключить человеческий фактор и сократить коррупционные риски. Ведь когда нет инспектора с «весами» и «глазом на глаз» — нет и пространства для манипуляций.

— Законом предусмотрен обязательный проезд через АСИ транспортных средств с грузоподъемностью свыше 12 тонн. Взвешивание осуществляется в движении транспортных средств, — подчеркнули в Минтрансе.

Теоретически — это цифровая революция на трассах. Практически — система только начинает работать, и до полного охвата еще далеко. Но как мы видели выше — статистика выявленных нарушителей растет, а значит система работает.

— Данными мерами планируется решить вопросы контроля за проездом тяжеловесных транспортных средств и минимизировать существующие коррупционные риски при транспортном контроле, — отметили в ведомстве.

Теперь главное масштабировать этот опыт и решить другой критически важный вопрос, связанный с размерами сборов.

— Транспортные средства, проезжающие с превышением весовых параметров, платят сборы в республиканский бюджет. Однако сборы и урон, оказываемый на дорогу, являются несопоставимыми, — отмечают в МТС РК.

Так что пока не будет внедрена такая по силе государственная мера, которая раз и навсегда отобьет охоту ездить с перегрузом, реальность на дорогах остается прежней. Кто-то будет экономить на перевозках и зарабатывать, а дороги быстро выходящие из строя ремонтироваться за счет бюджета. То есть — за наш с вами счет.