742 нарушения трудового и пенсионного законодательства выявили в Таразе

В результате проверок установлено, что ТОО «Жасыл-Ел Тараз» с начала 2025 года не перечислило обязательные пенсионные взносы на сумму 24 миллиона тенге в пользу 605 работников. Аналогичные нарушения выявлены в отношении 19 пенсионеров, работавших в отделе образования города Тараза. В их пользу не были уплачены взносы в размере трех миллионов тенге.

Кроме того, прокуратура отчиталась о мерах по защите прав работников с ограниченными возможностями.

В результате прокурорского вмешательства в регионе была сокращена продолжительность рабочего времени для 41 сотрудника с инвалидностью. Также 45 лицам с ограниченными возможностями назначены пособия по безработице, 10 человек направлены на профессиональное обучение, а 22 — получили направления на субсидируемые рабочие места.

Ранее сообщалось, что прокуратура области Жетысу добилась снижения тарифов на вывоз мусора.

Прокуратура выявила схему незаконного вывоза металлолома в страны ЕС.