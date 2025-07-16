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    15:56, 16 Июль 2025 | GMT +5

    742 нарушения трудового и пенсионного законодательства выявили в Таразе

    Нарушителей обязали вернуть 27 миллионов тенге пенсионных взносов, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу пресс-службы прокуратуры Жамбылской области.

    прокуратура
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В результате проверок установлено, что ТОО «Жасыл-Ел Тараз» с начала 2025 года не перечислило обязательные пенсионные взносы на сумму 24 миллиона тенге в пользу 605 работников. Аналогичные нарушения выявлены в отношении 19 пенсионеров, работавших в отделе образования города Тараза. В их пользу не были уплачены взносы в размере трех миллионов тенге.

    Кроме того, прокуратура отчиталась о мерах по защите прав работников с ограниченными возможностями.

    В результате прокурорского вмешательства в регионе была сокращена продолжительность рабочего времени для 41 сотрудника с инвалидностью. Также 45 лицам с ограниченными возможностями назначены пособия по безработице, 10 человек направлены на профессиональное обучение, а 22 — получили направления на субсидируемые рабочие места.

    Ранее сообщалось, что прокуратура области Жетысу добилась снижения тарифов на вывоз мусора.

    Прокуратура выявила схему незаконного вывоза металлолома в страны ЕС.

    Теги:
    Закон и право Пенсионеры Регионы Казахстана Регионы Права человека Жамбылская область Прокуратура Пенсия
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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