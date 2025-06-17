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    10:15, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Прокуратура области Жетысу добилась снижения тарифов на вывоз мусора

    Прокуроры области Жетысу выявили нарушения прав более 10 тысяч потребителей услуг по вывозу мусора, передает агентство Kazinform.

    мусор
    Фото: акимат ВКО

    — Решением маслихата города Текели при утверждении норм образования коммунальных отходов, тарифов для населения за сбор и транспортировку допущены нарушения в части применения формулы, предусмотренной «Методикой расчета», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, — сообщили в прокуратуре.

    По акту надзора стоимость услуг на вывоз мусора снижена для жителей индивидуальных жилых домов на 152,69 тенге (с 391,39 до 238,7 тенге), а для благоустроенных домов на 7.22 тенге (с 238,7 до 231,48 тенге), защищены права 10 625 жителей города.

    Теги:
    ТБО Регионы Казахстана Комуслуги Область Жетысу Мусор Цены и тарифы Прокуратура
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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