Прокуратура области Жетысу добилась снижения тарифов на вывоз мусора

— Решением маслихата города Текели при утверждении норм образования коммунальных отходов, тарифов для населения за сбор и транспортировку допущены нарушения в части применения формулы, предусмотренной «Методикой расчета», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, — сообщили в прокуратуре.

По акту надзора стоимость услуг на вывоз мусора снижена для жителей индивидуальных жилых домов на 152,69 тенге (с 391,39 до 238,7 тенге), а для благоустроенных домов на 7.22 тенге (с 238,7 до 231,48 тенге), защищены права 10 625 жителей города.