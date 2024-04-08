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    20:42, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Проблемы с электроснабжением наблюдаются в семи селах СКО

    электричество
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В Северо-Казахстанской области семь населенных пунктах в двух районах остались без электроснабжения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», потоки воды со льдом повредили три опоры линии электропередач в Есильском районе. Ограничено электроснабжение 36 потребителей села Жаркайын, 23 — села Николаевки, 110 потребителей сел Орнек и Мектеп.

    — Аварийно-восстановительные работы затруднены тем, что опоры находятся в потоке воды и движущихся на большой скорости льдин и ледяных полей. АО «Северо-Казахстанская РЭК» прилагает максимальные усилия для восстановления электроснабжения, — добавили в пресс-службе.

    Ранее без электроснабжения остались три населенных пункта района Шал акына. Здесь тоже вода и лед обрушили опоры. 

    Из Жаркайына людей эвакуировали в соседний Орнек из-за угрозы подтопления жилых домов. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Электроэнергия Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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