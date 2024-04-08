Проблемы с электроснабжением наблюдаются в семи селах СКО

В Северо-Казахстанской области семь населенных пунктах в двух районах остались без электроснабжения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», потоки воды со льдом повредили три опоры линии электропередач в Есильском районе. Ограничено электроснабжение 36 потребителей села Жаркайын, 23 — села Николаевки, 110 потребителей сел Орнек и Мектеп.

— Аварийно-восстановительные работы затруднены тем, что опоры находятся в потоке воды и движущихся на большой скорости льдин и ледяных полей. АО «Северо-Казахстанская РЭК» прилагает максимальные усилия для восстановления электроснабжения, — добавили в пресс-службе.

Ранее без электроснабжения остались три населенных пункта района Шал акына. Здесь тоже вода и лед обрушили опоры.

Из Жаркайына людей эвакуировали в соседний Орнек из-за угрозы подтопления жилых домов.