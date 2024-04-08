Людей и скот эвакуируют из села Жаркайын в СКО

В Северо-Казахстанской области идет эвакуация людей из села Жаркайын в соседний Орнек из-за повышения уровня воды в реке Есиль, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в зону возможного подтопления попадают 19 домов, в которых проживают 67 человек. Уже эвакуировали в Орнекскую среднюю школу более 20 человек, в том числе трое детей.

Из населенного пункта заранее отогнали 651 голову сельскохозяйственных животных. В проведении эвакуации задействовали 41 человека и 11 единиц техники.

В Жаркайыне организовано круглосуточное дежурство. Село Орнек находится в семи километрах.