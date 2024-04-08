РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:05, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Людей и скот эвакуируют из села Жаркайын в СКО

    эвакуация
    Фото: МЧС

    В Северо-Казахстанской области идет эвакуация людей из села Жаркайын в соседний Орнек из-за повышения уровня воды в реке Есиль, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в зону возможного подтопления попадают 19 домов, в которых проживают 67 человек. Уже эвакуировали в Орнекскую среднюю школу более 20 человек, в том числе трое детей.

    Из населенного пункта заранее отогнали 651 голову сельскохозяйственных животных. В проведении эвакуации задействовали 41 человека и 11 единиц техники.

    В Жаркайыне организовано круглосуточное дежурство. Село Орнек находится в семи километрах.

    Теги:
    ДЧС МЧС Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Эвакуация Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!