Талые воды и льдины рушат опоры электропередач в селе СКО

В Северо-Казахстанской области отключили электроснабжение в Жанадолском сельском округе района Шал акына, передает корреспондент агентства Kazinfrom.

По информации областного акимата, причиной отключения света стали талые воды, которые пришли с полей и подмыли четыре опоры высоковольтной линии электропередач «Марьевский новый путь». Без ​электроснабжения осталось село Жанаталап, в котором проживают 89 человек. Восстановительные работы затруднены, опоры в воде.

Из Петропавловска выехал главный инженер АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания». Планируется рассмотреть восстановление поврежденного участка или перезапустить линию и запитать в режиме 10 кВт.