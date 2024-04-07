Талые воды и льдины рушат опоры электропередач в селе СКО
В Северо-Казахстанской области отключили электроснабжение в Жанадолском сельском округе района Шал акына, передает корреспондент агентства Kazinfrom.
По информации областного акимата, причиной отключения света стали талые воды, которые пришли с полей и подмыли четыре опоры высоковольтной линии электропередач «Марьевский новый путь». Без электроснабжения осталось село Жанаталап, в котором проживают 89 человек. Восстановительные работы затруднены, опоры в воде.
Из Петропавловска выехал главный инженер АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания». Планируется рассмотреть восстановление поврежденного участка или перезапустить линию и запитать в режиме 10 кВт.
- При разливе Сергеевского водохранилища льдины на высокой скорости «срезают» опоры линий электропередачи. На данный момент зафиксировано 11 снесенных опор. В зоне ограничения электроснабжения более 200 потребителей в селах Жанаталап, Кенес и Жанажол района Шал акына, - добавили в АО «Севказэнерго».