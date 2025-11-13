Проблемы аварийных и трехсменных школ в регионе решены — Марат Ахметжанов

— В области реализованы несколько крупных проектов по обновлению инфраструктуры образовательных учреждений. В настоящее время проблема аварийных и трехсменных школ полностью решена. За последние два года построено 24 новые школы на более чем 19 тысяч мест. В том числе в рамках национального проекта «Школы будущего» возведено девять школ на 12 200 мест, — сообщил Марат Ахметжанов на площадке Службы центральных коммуникаций.

Кроме того, в этом году в Кокшетау построена современная школа за счет частных инвестиций.

— В регионе также уделяется особое внимание развитию одаренных детей. Так, в Кокшетау построен современный лицей-интернат «Білім-инновация» с 600-местным общежитием, а в Щучинске близится к завершению строительство общежития для IT-лицея на 300 мест. В рамках Послания Президента все 20 школ, запланированных на этот год, полностью обновлены. В рамках Года рабочих профессий построены два общежития на 750 мест, обеспечившие жильём студентов колледжей, — отметил глава региона.

Он также рассказал о том, что область выходит в лидеры туристического развития.





