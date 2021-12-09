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Проблематику кыпчакоязычных армянографичных манускриптов обсудили в Ереване

9 Декабря 2021 13:50
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Проблематику кыпчакоязычных армянографичных манускриптов обсудили в Ереване

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Ереване прошла международная научно-практическая конференция по кыпчакоязычным армянографичным манускриптам. Ведущие специалисты в области тюркологии, востоковедения и лингвистики обсудили проблематику историко-филологического изучения этих памятников письменности. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По случаю 30-летия Независимости Казахстана в Центре казахского языка, истории и культуры Казахстана им.Абая при Ереванском государственном университете прошла международная научно-практическая конференция по проблематике кыпчакоязычных армянографичных манускриптов. На конференцию были приглашены представители профессорских, научных и академических кругов Казахстана, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Российской Федерации, Ирана, Польши, Франции. С приветственной речью к участникам мероприятия обратился Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев.

В ходе мероприятия его участники подробно коснулись истории кыпчакоязычных армянографичных манускриптов, научной, культурной и лингвистической ценности этих памятников письменности. Представители научных кругов обменялись мнениями о продолжающемся процессе изучения манускриптов, отметили уже имеющиеся достижения и выступили с предложениями по его дальнейшему развитию.

«Изучая армянографичные кыпчакоязычные манускрипты, мы можем говорить о развитии тюркских, и в частности кыпчакских, и в частности казахского языка. Сегодняшняя конференция – начало пути многовекторного и многостороннего сотрудничества», - отметил в ходе конференции заведующий кафедрой тюркологии ЕГУ, профессор Александр Сафарян.

Профессор кафедры тюркологии ЕНУ им.Гумилёва, д.ф.н. Нурила Шаймердинова поделилась интересными наблюдениями, выявленными в ходе изучения манускриптов, и отметила, что кыпчакский язык, на котором написаны армянографичные памятники, фактически – это тот язык, которым мы пользуемся.

«Очень много схожего. Мы выявили семантические поля социальных слов, религиозных терминов, родственных отношений, лексемы, которые отражают мир природы, животных и растений. И мы убедились, что, действительно, многие вещи не надо даже переводить. Семантика некоторых изменилась, некоторых – осталась. А фактически - преемственность, семантические структуры слова в языке кыпчакских армянографичных памятников и в современных тюркских языках кыпчакской группы абсолютно идентичны», - отметила профессор Нурила Шаймердинова.

Генеральный директор Национальной академической библиотеки РК, д.п.н. Умитхан Муналбаева отметила высокий уровень сотрудничества между казахстанскими научно-образовательными центрами с представителями ведущих армянских вузов и академических институтов. В ходе мероприятия от имени Международного фонда Абая Кунанбаева она вручила медаль заведующему кафедрой тюркологии ЕГУ, профессору Александру Сафаряну за заслуги в развитии международных культурных связей.

По итогам мероприятия участники условились продолжить тесное и прагматичное сотрудничество в области историко-филологического изучения кыпчакоязычных армянографичных манускриптов с привлечением востоковедов и лингвистов разных стран. За мероприятием в онлайн режиме следили более 100 аспирантов и студентов бакалавриата и магистратуры Армении, Казахстана и других стран.

Кыпчакоязычные армянографичные манускрипты – тексты на кыпчакском языке, написанные армянской графикой. Подобные памятники письменности хранятся в Институте древних рукописей Матенадаран им.св.Месропа Маштоца в Ереване.


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Автор:

Азамат Альмаганбетов

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