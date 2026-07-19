Проблема дефицита воды становится фактором, объединяющим страны Центральной Азии

В последние годы дефицит воды, который все более остро ощущается в регионе, неизбежно будет сдерживать экономический рост государств Центральной Азии. Растущая численность населения и развитие промышленности в первую очередь увеличивают нагрузку на сферу водного хозяйства. В этой связи агентство Kazinform обратилось к ведущим экспертам, чтобы оценить текущую ситуацию в регионе и определить возможные пути решения проблемы.

Ледники региона тают, не успевая восстанавливаться

Согласно исследованию ООН, в ближайшие годы объем воды в основных речных бассейнах Центральной Азии — Сырдарьи и Амударьи — может сократиться на 15%. Соответственно, это может оказать негативное влияние на экономическое развитие стран региона. В частности, из-за дефицита воды совокупный объем валового внутреннего продукта региона может сократиться на 11%, а ежегодные экономические потери могут достичь $2 млрд.

Фото: Алихан Аскар / Kazinform

— Все стороны хорошо понимают, что в будущем проблема дефицита воды в Центральной Азии будет только усугубляться. По мнению экспертов, к 2040 году потребность в водных ресурсах в некоторых странах региона может увеличиться в 3 раза. Со временем экономические потери могут достигнуть 11% валового внутреннего продукта региона, — говорит директор Международного института Центральной Азии Жавлон Вахабов.

По мнению экспертов, в первую очередь на дефицит воды влияет глобальное потепление. Как отметил заведующий кафедрой Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства Илхом Бегматов, масштабные климатические изменения приводят к стремительному таянию ледников региона.

Фото: Алихан Аскар / Kazinform

— В первую очередь отрицательное влияние оказывает повышение температуры воздуха. За последние 100 лет климат изменился на +1,5°C. Это не является критическим рубежом для человечества. Однако это приводит к таянию ледников, сокращению водных ресурсов и уменьшению количества осадков. Соответственно, для получения стабильных урожаев на всей территории Центральной Азии возникла необходимость внедрения методов искусственного орошения. К примеру, сегодня в Узбекистане насчитывается 4,3 млн гектаров орошаемых земель. При этом наша страна (Узбекистан) ежегодно использует 51-53 млрд кубометров воды. Около 91% этого объема направляется в сельское хозяйство, — сказал Илхом Бегматов.

За последние несколько лет в регионе растаяло около 30% ледников. При этом 45% всех ледников Центральной Азии расположено на территории Кыргызстана. Вследствие глобального потепления они стремительно тают, что усиливает угрозу схода селевых потоков в областях страны.

Как отметил руководитель общественного объединения «Сувчи» Узбекистана Тахир Маджитов, в настоящее время ледники Центральной Азии тают, не успевая восстанавливаться. Ранее они естественным образом восполнялись, однако за последние 10 лет этот природный баланс был нарушен.

Фото: Алихан Аскар / Kazinform

— Согласно исследованиям узбекистанских специалистов, окончивших высшие учебные заведения Германии по направлениям водных ресурсов и землепользования, около 40% крупнейшего ледника Центральной Азии — ледника Федченко — уже растаяло. С 1990 по 2005 год ледник Федченко опустился на 50 метров. Его длина составляет 77 км, ширина — 2,4 км, а глубина достигает 1 км. Кроме того, более 30% ледников на территории Кыргызстана также растаяло. Раньше после превращения льда в воду их объем восполнялся. В настоящее время ледники тают, не успевая восстанавливаться, — говорит Тахир Маджитов.

Коллаж: Kazinform / Nano Banana

В связи с этим к 2030 году страны региона могут столкнуться с серьезным дефицитом питьевой воды. По прогнозу старшего научного сотрудника Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем при Министерстве водного хозяйства Узбекистана Андрея Петрова, ситуация может быстро осложниться.

— Как всем известно, в нашем регионе объем водных ресурсов ежегодно сокращается из-за стремительного таяния ледников. К 2030 году страны региона могут столкнуться с серьезной нехваткой питьевой воды. Поэтому необходимо еще раз пересмотреть общие подходы и скоординировать усилия по максимальному снижению негативных последствий этой проблемы, — говорит Андрей Петров.

По оценке руководителя Агентства по реализации проектов Международного фонда спасения Арала в Узбекистане Вадима Соколова, изменение климата может привести к еще более масштабным последствиям.

Фото: Алихан Аскар / Kazinform

— В последний раз мы столкнулись с подобной ситуацией в 2000–2001 годах. Тогда государства понесли значительный ущерб. Особенно сильный удар пришелся по сельскому хозяйству. Сегодня узбекская сторона направляет на эти цели 80-85% водных ресурсов. Кроме того, у нас существует проблема обеспечения населения питьевой водой. Во многих регионах Узбекистана запасы подземных вод ограничены. Поэтому используется вода из поверхностных источников. К примеру, в Каракалпакстане и Хорезмской области более 80% питьевой воды поступает именно из поверхностных источников, — говорит эксперт.

В этой связи страны Центральной Азии сегодня вносят соответствующие изменения в свои концепции развития водного хозяйства и водные кодексы.

Фото: Алихан Аскар / Kazinform

— В 2025 году четыре из пяти стран Центральной Азии приняли новые Водные кодексы. В прошлом году, 24 октября, вступил в силу Водный кодекс Узбекистана, в котором мы определили приоритетные направления в соответствии с национальными интересами. Например, была уточнена статья 52, в которой указано, что в первую очередь вода должна направляться на обеспечение здоровья населения. Если раньше на первом месте находились экологические вопросы, то теперь они стали вторым приоритетом, — добавил Вадим Соколов.

Мнение Тахира Маджитова также близко к этому прогнозу. По его словам, в 1991 году в Центральной Азии насчитывалось около 6 млн гектаров орошаемых земель, тогда как в 2024 году их площадь превысила 10 млн гектаров. Если в 1991 году в регионе проживало более 45 млн человек, то сегодня их численность превысила 85 млн.

Сотрудничество Казахстана и Узбекистана в сфере водного хозяйства

Казахстан и Узбекистан сегодня активно и взаимовыгодно сотрудничают в сфере водного хозяйства. В частности, две страны системно выстроили взаимодействие в рамках существующих региональных платформ и двусторонних контактов. Астана и Ташкент продолжают взаимодействие в рамках Международного фонда спасения Арала, Консультативных встреч министров водно-энергетического комплекса Центральной Азии, а также Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии.

Как отмечают эксперты, сложившиеся на сегодняшний день отношения между двумя странами являются ярким примером сотрудничества. Такого же мнения придерживаются и министры водного хозяйства Казахстана и Узбекистана.

— Текущие отношения между Казахстаном и Узбекистаном меня радуют. В последние годы сотрудничество в сфере водного хозяйства между двумя странами укрепляется, результатов достаточно много. Это должно служить примером для других государств. Мы достигли уровня, когда понимаем друг друга с полуслова. Есть конкретные расчеты и общие прогнозы. В частности, полностью согласовано, через какие каналы и в каком объеме мы получаем воду и в каком объеме ее передаем, — сказал министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев.

Фото: Алихан Аскар / Kazinform

По словам министра, водная дипломатия не должна противоречить национальным интересам какой-либо страны. По его мнению, будущие решения должны служить развитию и процветанию всех сторон.

— Мы должны учитывать, что гидротехнические сооружения, которые будут строиться на трансграничных реках, должны приносить пользу всем сторонам. В этой связи Казахстан и Узбекистан действуют по согласованию и взаимному обсуждению, — ответил Шавкат Хамраев на вопрос корреспондента Kazinform.

Глава ведомства отметил, что Ташкент намерен и далее развивать сотрудничество с Астаной в сфере управления водными ресурсами и их эффективного использования.

В свою очередь Казахстан также последовательно совершенствует национальную политику в сфере водного хозяйства. В недавнем интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform в Ташкенте министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов рассказал о проводимой работе.

— В стране принят новый Водный кодекс. В документе отражены современные подходы к управлению водными ресурсами. Также особое внимание уделено вопросам водосбережения. Мы рассматриваем формирование культуры эффективного использования воды в сельском хозяйстве, промышленности и бытовом секторе как приоритетную задачу, — сказал министр.

Глава ведомства отметил, что активно внедряются современные водосберегающие технологии на сельскохозяйственных угодьях. В рамках утвержденного комплексного плана проводится ремонт 14,5 тыс. км ирригационных систем. В результате ожидается экономия воды до 20%.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— К 2030 году планируется охватить такими технологиями до 1,3 млн гектаров орошаемых земель. В Водном кодексе Казахстана поставлена задача увеличить долю повторного использования очищенной воды с 13% до 28% к 2030 году, — сообщил Нуржан Нуржигитов.

Аналогичные масштабные меры реализуются и в Узбекистане. В ближайшие 3 года Ташкент намерен охватить водосберегающими технологиями 80% сельскохозяйственных земель. По данным руководителя Агентства по реализации проектов Международного фонда спасения Арала в Узбекистане Вадима Соколова, объем воды в регионе уже не увеличивается и ежегодно сокращается, поэтому крайне важно рациональное использование ресурсов.

— В Узбекистане внедрение водосберегающих технологий идет высокими темпами. В результате за пять лет мы стали забирать на 10 млрд кубометров воды меньше, что составляет 25% от общего объема. В стране 4,3 млн гектаров орошаемых земель, из них 2,6 млн гектаров уже охвачены такими технологиями. Президент недавно утвердил стратегию водного сектора до 2028 года. Согласно ей, в ближайшие три года необходимо довести этот показатель до 3,5 млн гектаров. Таким образом, через 3 года 80% орошаемых земель Узбекистана будут охвачены водосберегающими технологиями, — сообщил Вадим Соколов в ответ на вопрос корреспондента Kazinform.

По его словам, ежегодно в Центральной Азии сокращаются водные ресурсы, уменьшается сток основных рек. В этой связи необходимо действовать совместно со всеми заинтересованными государствами и системно координировать усилия.

— Объем воды в регионе не увеличивается, он ежегодно сокращается. В этой связи странам региона необходимо принять общий план и координировать действия. Важно оказывать друг другу техническую поддержку и реализовывать проекты по взаимному согласованию. Сегодня у нас нет другого пути, — подчеркнул эксперт.

В настоящее время Казахстан и Узбекистан реализуют ряд совместных проектов в бассейне Сырдарьи. Один из них — внедрение систем учета воды вдоль русла реки.

— Сегодня мы совместно с узбекистанскими коллегами ведем работу по автоматизации системы учета воды в реке Сырдарья. Для этого были отобраны 10 ключевых участков. Пять из них расположены на территории Казахстана, остальные — в Узбекистане. На этих участках планируется внедрение современных автоматизированных систем учета и мониторинга, — сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Данные работы закреплены на институциональном уровне. В прошлом году между правительствами Казахстана и Узбекистана было подписано соответствующее соглашение.

— Документ предусматривает создание системы онлайн обмена данными, модернизацию водохозяйственных объектов межгосударственного значения, а также совместное управление трансграничными водными объектами. Реализация этих мер обеспечит прозрачность управления водными ресурсами. После реализации проектов первого этапа мы приступим к автоматизации других участков реки Сырдарья. Также планируется поэтапное вовлечение других стран Центральной Азии с учетом общих бассейнов, — сказал Нуржан Нуржигитов.

Фото: Anadolu ajansı

По мнению экспертов, Казахстан и Узбекистан хорошо понимают, что воду необходимо рассматривать как ресурс сотрудничества. Эта сфера требует совместных решений. В этой связи инициатива Казахстана по созданию Международного водно-энергетического консорциума является важным шагом в развитии сотрудничества.

— Вода и энергетика тесно связаны, их нельзя рассматривать отдельно. Также необходимо эффективно решать вопросы водосбережения. То есть сокращение объемов воды не должно негативно влиять на сектора экономики и не должно становиться препятствием для развития, — отметил узбекистанский эксперт Тахир Маджитов.

Эксперты также подчеркнули необходимость адаптации инновационных решений, уже применяемых в странах Европы, к условиям Центральной Азии, включая Казахстан и Узбекистан. В настоящее время немецкая компания GIZ предлагает информационную систему для исследования, мониторинга и анализа подземных вод, которая уже доказала свою эффективность.

Шаги, направленные на решение проблемы

По мнению Тахира Маджитова, страны Центральной Азии при эффективном использовании водных ресурсов уже сегодня способны увеличить площадь орошаемых земель на 2-3 млн гектаров и обеспечить жизненно важными ресурсами население численностью до 100 млн человек. Для этого необходимо укреплять региональное сотрудничество и развивать водную дипломатию.

— Необходима международная организация или объединение, которое будет регулировать справедливое распределение воды и ее эффективное использование. В этой связи мы предлагаем создать Аральский комитет. Его деятельность позволит совершенствовать систему управления в сфере водного хозяйства. Это, в свою очередь, позволит обеспечить продовольственную безопасность в Центральной Азии. Для создания этого комитета потребуется несколько лет. Важно, чтобы все страны Центральной Азии были заинтересованы в реализации данного проекта, — говорит руководитель общественного объединения «Сувчи» в Узбекистане Тахир Маджитов.

Фото: Pixabay

По словам директора Международного института Центральной Азии Жавлона Вахабова, современные вызовы и риски должны стать важным инструментом, объединяющим страны региона. Соответственно, важно консолидировать усилия в рамках Международного фонда спасения Арала.

— Страны Центральной Азии по-прежнему сталкиваются с рядом препятствий, которые ослабляют роль Международного фонда спасения Арала как единой региональной площадки и ограничивают его потенциал как координирующего органа. Одним из основных рисков является усиление взаимосвязи между водным хозяйством и энергетическим сектором, быстрое изменение климата и его влияние на водные ресурсы. Особенно сильная зависимость от водных ресурсов наблюдается в энергетике и сельском хозяйстве, — отметил Жавлон Вахабов.

В этой связи важно сделать акцент на подготовке специалистов в сфере водного хозяйства. Кроме того, необходимо развивать механизмы взаимного обмена опытом с целью повышения кадрового потенциала.

Подводя итог, эксперты пришли к выводу, что для предотвращения негативных последствий дефицита воды и недопущения его перерастания в крупные экономические потери необходимы совместные усилия. Для этого страны Центральной Азии должны перейти от узких национальных интересов к общему региональному интересу.