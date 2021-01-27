Проблема аварийных школ решена на 100% в Сайрамском районе Туркестанской области

АКСУКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Сайрамском районе Туркестанской области проблема аварийных школ решена на 100%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В 2020 году в районе началось строительство 7 объектов образования на общую сумму 1,7 млрд тенге. Из них сданы в эксплуатацию 2 новые школы на 1200 мест, 3 пристройки к школе на 300 мест. Еще 2 объекта - переходящие на 2021 год. Также в селе Карабулак Сайрамского района сдали в эксплуатацию новое здание общей средней школы №92 на 600 мест.

Кроме того, в селе Карабулак открылась частная школа имени Низамхана Сулайманова на 1200 мест с обучением на трех языках. Всего в прошлом году из бюджета Карабулакского сельского округа было выделено 257,5 млн тенге, данные средства выделены и освоены полностью.

Вместе с тем, в этом году для реализации соответствующих проектов предусмотрено 244,1 млн тенге. В том числе, для строительства дополнительных учебных корпусов к 2 школам в селе Карабулак предусмотрено 17,1 млн тенге на разработку проектно-сметной документации. Более того, на сумму 62,5 млн тенге проведут средний ремонт 2 улиц.