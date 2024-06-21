Пробки в небе над Астаной: изменится расписание авиарейсов

Air Astana сообщает, что в период с 3 по 4 июля произойдут изменения в расписании рейсов авиакомпании в связи с высокой загруженностью воздушного пространства Астаны, передает агентство Kazinform.

- Вылетающим в этот период пассажирам авиакомпания направила уведомления о новом времени вылета и просит проверять статус рейса на сайте или в приложении Air Astana. Авиакомпания рекомендует заблаговременно приезжать в аэропорт для прохождения процедуры досмотра и регистрации, - отметили в Air Astana.

Напомним, саммит ШОС пройдет в Астане 3 – 4 июля.

Согласно информации столичного акимата, в целях удобства для граждан, в том числе во избежание заторов на дорогах, госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля рекомендуется перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы.

3 и 4 июля детские сады в Астане также будут закрыты.