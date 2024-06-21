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    13:52, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Пробки в небе над Астаной: изменится расписание авиарейсов

    Самолеты Air astana
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Air Astana сообщает, что в период с 3 по 4 июля произойдут изменения в расписании рейсов авиакомпании в связи с высокой загруженностью воздушного пространства Астаны, передает агентство Kazinform. 

    - Вылетающим в этот период пассажирам авиакомпания направила уведомления о новом времени вылета и просит проверять статус рейса на сайте или в приложении Air Astana. Авиакомпания рекомендует заблаговременно приезжать в аэропорт для прохождения процедуры досмотра и регистрации, - отметили в Air Astana. 

    Напомним, саммит ШОС пройдет в Астане 3 – 4 июля. 

    Согласно информации столичного акимата, в целях удобства для граждан, в том числе во избежание заторов на дорогах, госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля рекомендуется перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы.

    3 и 4 июля детские сады в Астане также будут закрыты.

    Теги:
    ШОС Самолет Авиация Саммит ШОС Астана Аэропорт Задержка и отмена авиарейсов
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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