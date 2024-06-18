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    13:04, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    На два дня закроют детские сады в Астане из-за саммита ШОС

    детский сад в селе
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В связи с проведением саммита Шанхайской организации сотрудничества, 3 и 4 июля детские сады в Астане будут закрыты. В столичном Управлении образования подтвердили эту информацию, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Дошкольные организации не будут работать 3-4 июля в связи с письмом от Министерства просвещения и МВД Казахстана, – сообщили в управлении. 

    Напомним, саммит ШОС пройдет в Астане 3 – 4 июля. 

    Главы государств – членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Ожидается участие в форуме лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.

    Теги:
    ШОС Детсады Саммит ШОС Астана
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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