На два дня закроют детские сады в Астане из-за саммита ШОС

В связи с проведением саммита Шанхайской организации сотрудничества, 3 и 4 июля детские сады в Астане будут закрыты. В столичном Управлении образования подтвердили эту информацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Дошкольные организации не будут работать 3-4 июля в связи с письмом от Министерства просвещения и МВД Казахстана, – сообщили в управлении.

Напомним, саммит ШОС пройдет в Астане 3 – 4 июля.



Главы государств – членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Ожидается участие в форуме лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.



