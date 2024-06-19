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    18:42, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Саммит ШОС в Астане: кому рекомендуется работать удаленно

    Астана
    Фото: Kazinform

    3-4 июля 2024 года в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. В связи с этим акимат Астаны дал некоторые рекомендации жителям столицы, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    Согласно информации столичного акимата, в целях удобства для граждан, в том числе во избежание заторов на дорогах, госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля рекомендуется перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы. 

    - Это мировой опыт, когда во время проведения крупных международных мероприятий принимаются усиленные меры безопасности и для удобства граждан вводится частичная дистанционная работа, - отметили в акимате. 

    Напомним, в связи с проведением саммита Шанхайской организации сотрудничества, 3 и 4 июля детские сады в Астане также будут закрыты

    Теги:
    Астана Общество
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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