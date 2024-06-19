Саммит ШОС в Астане: кому рекомендуется работать удаленно

3-4 июля 2024 года в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. В связи с этим акимат Астаны дал некоторые рекомендации жителям столицы, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Согласно информации столичного акимата, в целях удобства для граждан, в том числе во избежание заторов на дорогах, госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля рекомендуется перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы.

- Это мировой опыт, когда во время проведения крупных международных мероприятий принимаются усиленные меры безопасности и для удобства граждан вводится частичная дистанционная работа, - отметили в акимате.

Напомним, в связи с проведением саммита Шанхайской организации сотрудничества, 3 и 4 июля детские сады в Астане также будут закрыты.



