Пробки в 10 баллов зафиксированы в Астане

По данным 2GIS, все главные улицы города отмечены «красным» и даже «бордовым» цветом. В частности, движение парализовано по улицам Сарайшык, Кабанбай батыра, Республики, Туран, Кенесары, Сыганак, Акмешит и другим направлениям.

Скриншот мобильного приложения

Непогода усугубила дорожную ситуацию. Об этом предупреждали синоптики: с прохождением Атлантического циклона, и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана идет снег, на востоке, в горных районах юго-востока — сильный снег, на юго-востоке ожидаются осадки в виде дождя и снега. По республике прогнозируются усиление ветра, метель, туманы, гололедные явления.