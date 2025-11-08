РУ
    18:56, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пробки в 10 баллов зафиксированы в Астане

    В результате снегопада на дорогах столицы образовались пробки. На карте Астаны в приложении 2GIS указано, что на дорогах десятибалльный уровень загруженности, передает агентство Kazinform.

    Пробки в 10 баллов зафиксированы в Астане
    Фото: Анастасия Палагутина/Kazinform

    По данным 2GIS, все главные улицы города отмечены «красным» и даже «бордовым» цветом. В частности, движение парализовано по улицам Сарайшык, Кабанбай батыра, Республики, Туран, Кенесары, Сыганак, Акмешит и другим направлениям.

    Пробки в 10 баллов зафиксированы в Астане
    Скриншот мобильного приложения

    Непогода усугубила дорожную ситуацию. Об этом предупреждали синоптики: с прохождением Атлантического циклона, и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана идет снег, на востоке, в горных районах юго-востока — сильный снег, на юго-востоке ожидаются осадки в виде дождя и снега. По республике прогнозируются усиление ветра, метель, туманы, гололедные явления.

     

    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
