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Пробивку улицы Саина завершат в этом году в Алматы

19 Января 2023, 11:56
Пробивку улицы Саина завершат в этом году в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в декабре планируется завершение работ по пробивке улицы Саина со строительством транспортной развязки на улице Монке би, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря этому значительно уменьшится транспортная нагрузка с основных магистральных улиц города, в том числе с проспекта Рыскулова и улицы Момышулы, а также улиц районного значения», - сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района.

Также градоначальник добавил, что в 2022 году проведен средний ремонт дорог на 53 улицах Алатауского района протяженностью 42 км, а также текущий ремонт на 35 улицах. До конца года завершат строительство 40,5 км новых дорог в микрорайонах Алгабас и Шанырак-1.

В городе в целом в 2023 году проведут средний ремонт 50 улиц протяженностью 38 км.

Ранее сообщалось, что в Алматы продолжается пробивка трех крупных улиц.


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