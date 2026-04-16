    17:28, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Пробивка улицы Улугбека заложена в Генплане с 2014 года – акимат Алматы ответил жителям

    В акимате Алматы прокомментировали заявления жителей жилого комплекса Sensata City о якобы изъятии придомовой территории для пробивки улицы Улугбека, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    Жилой комплекс расположен в микрорайоне Шугыла Наурызбайского района. Как сообщили в акимате, проект строительства предусмотрели еще 12 лет назад задолго до возведения жилого комплекса.

    — Как известно, Наурызбайский район образовали в 2014 году. Уже тогда проект детальной планировки к генеральному плану предусматривал продление улицы Улугбека от Момышулы до границы города. В 2021 году управлением архитектуры и градостроительства города выданы предпроектные документы на строительство жилого комплекса Sensata City, — говорится в сообщении.

    Эскизный проект жилого комплекса был согласован с учетом градостроительных ограничений — до границы красной линии планируемой ул. Улугбека.

    — То есть земли южнее жилого комплекса изначально были предназначены для строительства дороги, поэтому их использование для иных целей невозможно. Таким образом утверждения жителей о якобы отчуждении земель, относящихся к придомовой территории, не соответствуют действительности, — подчеркнули в акимате.

    Также отмечается, что в рамках утвержденного проекта ЖК Sensata City предусмотрено 334 парковочных места. Вопрос нехватки парковки, по данным акимата, жителям необходимо решать с застройщиком в гражданско-правовом порядке.

    Ранее сообщалось, что земельные участки в четырех районах изымут для строительства LRT в Алматы.

