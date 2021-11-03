Пробивка улицы Толе би до границы Алматы: на каком этапе находится проект

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении городской мобильности Алматы рассказали, на какой стадии находится пробивка улицы Толе би от улицы Яссауи до границы Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году разработана проектно-сметная документация по пробивке улицы Толе би от улицы Яссауи до границы города. Общая протяженность пробивки – 4,5 км. Проект разделен на два участка: первый участок от улицы Яссауи до улицы Ашимова протяженностью 2,2 км. Второй участок от улицы Ашимова до границы города, протяженностью 2,3 км», - сообщили в управлении городской мобильности.

Проектом предусмотрено строительство шестиполосной магистральной улицы регулируемого движения с устройством тротуаров и велодорожки. По середине проезжей части будет коридор шириной 15 метров для электрического транспорта.

В управлении уточнили, что работы по пробивке улицы еще не начались.

Напомним, в Алматы планируют пробивать еще две улицы до БАКАД - это улицы Тлендиева (8,9 км) и Северное полукольцо (1,2 км). Также будет построена развязка.

В настоящее время пробивается проспект Абая от улицы Б. Момышулы до границы города и улица Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би. Проектируются пробивка проспекта Рыскулова от улицы Ф.Онгарсыновой до границы города.

Ранее сообщалось, когда закончат строительство развязок и пробивку улиц в Алматы.

В мегаполисе согласно генеральному плану до 2030 года планируется пробивка 38 улиц и проспектов для разгрузки города.

В 2018 году было начато строительство большой алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), протяженностью 66 км. Дорога проходит по территории Карасайского, Илийского и Талгарского районов Алматинской области, пересекает семь основных выездных дорог из города Алматы: на Узынагаш, Бишкек, Нур-Султан, Комсомол, Капшагай, Кульжинской тракт и Талгарский тракт.

Проектом предусмотрено строительство семи транспортных развязок. Вдоль БАКАД в радиусе 1 км расположено порядка 57 населенных пунктов и садоводческих товариществ. Акиматами Алматы и Алматинской области ведется реализация шести радиальных дорог (Абая, Рыскулова, Акын Сара, Саина, Тлендиева, Северное полукольцо), что обеспечит выход на БАКАД со стороны Алматы.