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Пробивка проспекта Абая в Алматы: движение откроют до конца года

25 Ноября 2021 17:36
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Пробивка проспекта Абая в Алматы: движение откроют до конца года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Серик Кусаинов рассказал, на какой стадии находится работа по пробивке проспекта Абая с улицы Момышулы до Наурызбайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Очень важный участок у нас проспект Абая. Начиная с улицы Момышулы, в западном направлении мы практически закончили реализацию этого проекта. Работы тоже идут многие годы. Стадия выполнения - около 96-97%. Сейчас мы остановились на меленьких двух участках - это переход реки Каргалинка (там мост завершен, заканчиваем работу по бетонированию) и на улице Ашимова. Там мостовое перекрытие, оно тоже закончено, но мы его в декабре полностью завершим. Движение тоже будет открыто, возможно в объезд этого моста, но движение по Абая будет открыто. Перекрытие мостовой конструкции связано с погодными условиями, если мы не успеем положить асфальт, то мы откроем с обеих сторон, движение будет открыто», - заверил спикер.

Он отметил, что это важнейшая магистраль, которая связывает Наурызбайский район, западную часть в целом.

«Она в дальнейшем выйдет на БАКАД. Эта дорога позволит нам пустить общественный транспорт, разгрузить частично проспект Райымбека и улицу Толе би. Дорога также позволит сделать сообщение для жителей, которые живут в западной части города», - заявил он.

По его словам, в следующем году начнется пробивка улицы Толе би на запад от улицы Яссауи до новой улицы Алатау в Наурызбайском районе.

«Тем самым и Толе би, и проспект Абая выйдут в западном направлении, и трафик, который идет по Райымбека, в основном в центр будет делиться. Те, кто сможет и захочет, может подняться по улице Алатау на юг и сразу выйти на Абая в центр», - добавил он.


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#Алматы   #Строительство   #Дороги  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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