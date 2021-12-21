Пробивка проспекта Абая и открытие крупной развязки в Алматы: улучшилась ли пропускная способность

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Улучшило ли пропускную способность продление проспекта Абая в сторону Наурызбайского района и открытие транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова в Алматы, рассказал руководитель управления административной полиции департамента полиции Алматы Нурлан Аманбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведен первый промежуточный анализ, по результатам которого пробивка проспекта Абая улучшила пропускную способность на 30%, а строительство и запуск транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова – на 25%», - сказал Нурлан Аманбек.

По его словам, введение в действие указанной развязки позволило уменьшить количество конфликтных точек и увеличить пропускную способность, что благоприятно сказалось на экологической ситуации и дорожной безопасности в целом.

«Между тем, после пробивки проспекта Абая от улицы Момышулы до границы города, в западном направлении, нами проведены работы по корректировке режимов работы светофорных объектов на пересечении с улицами Саина и Момышулы. Это позволило существенно снизить транспортную нагрузку по улицам Шаляпина, Жандосова и проспекту Райымбека», – добавил спикер.

Он отметил, что в настоящее время в Алматы ведутся работы по строительству развязок на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова, на пересечении улицы Бухтарминская и Кульджинского тракта, а также пробивка улицы Саина, со строительством развязки на пересечении с улицей Монке би.

Напомним, 14 декабря в Алматы была открыта развязка на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова , а также открыто сквозное движение на участке проспекта Абая от улицы Момышулы до улицы Алатау (Наурызбайский район).