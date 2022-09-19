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Про свою первую врачебную ошибку рассказала глава Минздрава РК
19 Сентября 2022, 12:58

Про свою первую врачебную ошибку рассказала глава Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о своей врачебной ошибке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я очень хорошо помню свою первую ошибку. Лечила ребенка с кишечной инфекцией, у ребенка снижается температура, все хорошо. На третий день опять резко поднимается температура, ребенок бледный. Я это очень хорошо помню. Тогда я обратилась к своим коллегам, и мы посмотрели вместе. Я лечила кишечную инфекцию, а у ребенка была нижнедолевая пневмония», - сказала Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса, после презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

По ее словам, ребенок, выжил.

«Но пока ему не стало лучше, я не выходила из реанимации», - заверила министр.

Напомним, сегодня в Мажилисе состоялась презентация законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения». В рамках него планируется ввести страхование профессиональной деятельности медицинских работников.


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