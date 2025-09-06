Призовой фонд в 40 млн тенге: в Шымкенте презентовали проект «Читающая нация»

В мероприятии приняли участие преподаватели вузов и колледжей, педагоги, молодёжь и представители СМИ.

Проект реализуется по инициативе общественного фонда «Кітап оқитын ұлт». Его главная цель — развивать культуру чтения в стране, повышать интеллектуальный потенциал нации и обеспечивать граждан всех возрастов качественной литературой.

Фото: УВП по делам молодежи Шымкента

Проект имеет комплексную структуру и охватывает шесть категорий:

Читающая школа

Читающий колледж

Читающий университет

Читающий педагог

Читающий государственный служащий

Читающая семья

Каждый участник должен прочитать 15 произведений из списка, специально разработанного для его категории. Список был утверждён на основе рекомендаций экспертной группы, в которую вошли представители Министерства просвещения РК, научных институтов и академического сообщества. Содержание и объём книг подобраны в соответствии с возрастом и профессиональной направленностью читателей. Самое короткое произведение — 120 страниц, а самое объёмное — не более 700. В среднем объем одной книги составляет 300–400 страниц.

Фото: УВП по делам молодежи Шымкента

По словам руководителя группы программ проекта Бекарыстана Аманжолова, главная особенность инициативы — это крупный призовой фонд, созданный для мотивации к чтению.

- В настоящее время Казахстан занимает низкие места в мировом рейтинге читающих стран. Наша цель — улучшить этот показатель и войти в первую десятку. Для этого мы применили метод финансового стимулирования, чтобы заинтересовать людей. Победителю в каждой категории будет присуждена премия в размере 1 миллиона тенге, — рассказал он.

Фото: УВП по делам молодежи Шымкента

Общий призовой фонд составляет 40 миллионов тенге. Для каждой категории предусмотрено вознаграждение:

1 место — 1 000 000 тенге

2 место — 600 000 тенге

3 место — 400 000 тенге

В рамках проекта будут проводиться различные мероприятия:

для школьников — литературные конкурсы;

для студентов колледжей и вузов — дебаты;

для педагогов — викторины и квизы;

для госслужащих — дискуссии по профессиональной литературе.

В категории «Читающая семья» члены семей, состоящих как минимум из пяти человек, будут совместно читать и обсуждать произведения, показывая тем самым пример.

Фото: УВП по делам молодежи Шымкента

С сентября по февраль участники будут читать книги и писать краткие рецензии на каждое произведение. Весь процесс отслеживается через специальную онлайн-систему «Readination». Эта платформа позволяет регистрировать прочитанные книги, отслеживать рейтинг участников и обеспечивать справедливость проведения конкурса.

Как сообщили в городском акимате, проект реализуется при поддержке спонсоров. Генеральным спонсором является «Alaygom Electric Company», также в числе основных партнёров — партия AMANAT и местные исполнительные органы.

Кроме того, проект пилотный и сейчас реализуется в Карагандинской, Костанайской областях и в Шымкенте. В дальнейшем планируется охватить весь Казахстан.