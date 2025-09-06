Призовой фонд в 40 млн тенге: в Шымкенте презентовали проект «Читающая нация»
В Шымкенте состоялась официальная презентация республиканского проекта «Читающая нация». Проект был запущен в рамках инициативы Главы государстваа, которую он озвучил на Национальном курултае, передает агентство Kazinform.
В мероприятии приняли участие преподаватели вузов и колледжей, педагоги, молодёжь и представители СМИ.
Проект реализуется по инициативе общественного фонда «Кітап оқитын ұлт». Его главная цель — развивать культуру чтения в стране, повышать интеллектуальный потенциал нации и обеспечивать граждан всех возрастов качественной литературой.
Проект имеет комплексную структуру и охватывает шесть категорий:
- Читающая школа
- Читающий колледж
- Читающий университет
- Читающий педагог
- Читающий государственный служащий
- Читающая семья
Каждый участник должен прочитать 15 произведений из списка, специально разработанного для его категории. Список был утверждён на основе рекомендаций экспертной группы, в которую вошли представители Министерства просвещения РК, научных институтов и академического сообщества. Содержание и объём книг подобраны в соответствии с возрастом и профессиональной направленностью читателей. Самое короткое произведение — 120 страниц, а самое объёмное — не более 700. В среднем объем одной книги составляет 300–400 страниц.
По словам руководителя группы программ проекта Бекарыстана Аманжолова, главная особенность инициативы — это крупный призовой фонд, созданный для мотивации к чтению.
- В настоящее время Казахстан занимает низкие места в мировом рейтинге читающих стран. Наша цель — улучшить этот показатель и войти в первую десятку. Для этого мы применили метод финансового стимулирования, чтобы заинтересовать людей. Победителю в каждой категории будет присуждена премия в размере 1 миллиона тенге, — рассказал он.
Общий призовой фонд составляет 40 миллионов тенге. Для каждой категории предусмотрено вознаграждение:
- 1 место — 1 000 000 тенге
- 2 место — 600 000 тенге
- 3 место — 400 000 тенге
В рамках проекта будут проводиться различные мероприятия:
- для школьников — литературные конкурсы;
- для студентов колледжей и вузов — дебаты;
- для педагогов — викторины и квизы;
- для госслужащих — дискуссии по профессиональной литературе.
В категории «Читающая семья» члены семей, состоящих как минимум из пяти человек, будут совместно читать и обсуждать произведения, показывая тем самым пример.
С сентября по февраль участники будут читать книги и писать краткие рецензии на каждое произведение. Весь процесс отслеживается через специальную онлайн-систему «Readination». Эта платформа позволяет регистрировать прочитанные книги, отслеживать рейтинг участников и обеспечивать справедливость проведения конкурса.
Как сообщили в городском акимате, проект реализуется при поддержке спонсоров. Генеральным спонсором является «Alaygom Electric Company», также в числе основных партнёров — партия AMANAT и местные исполнительные органы.
Кроме того, проект пилотный и сейчас реализуется в Карагандинской, Костанайской областях и в Шымкенте. В дальнейшем планируется охватить весь Казахстан.