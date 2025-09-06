РУ
    Призовой фонд в 40 млн тенге: в Шымкенте презентовали проект «Читающая нация»

    В Шымкенте состоялась официальная презентация республиканского проекта «Читающая нация». Проект был запущен в рамках инициативы Главы государстваа, которую он озвучил на Национальном курултае,  передает агентство Kazinform. 

    Фото: УВП по делам молодежи Шымкента

    В мероприятии приняли участие преподаватели вузов и колледжей, педагоги, молодёжь и представители СМИ.

    Проект реализуется по инициативе общественного фонда «Кітап оқитын ұлт». Его главная цель — развивать культуру чтения в стране, повышать интеллектуальный потенциал нации и обеспечивать граждан всех возрастов качественной литературой.

    Фото: УВП по делам молодежи Шымкента

    Проект имеет комплексную структуру и охватывает шесть категорий:

    • Читающая школа
    • Читающий колледж
    • Читающий университет
    • Читающий педагог
    • Читающий государственный служащий
    • Читающая семья

    Каждый участник должен прочитать 15 произведений из списка, специально разработанного для его категории. Список был утверждён на основе рекомендаций экспертной группы, в которую вошли представители Министерства просвещения РК, научных институтов и академического сообщества. Содержание и объём книг подобраны в соответствии с возрастом и профессиональной направленностью читателей. Самое короткое произведение — 120 страниц, а самое объёмное — не более 700. В среднем объем одной книги составляет 300–400 страниц.

    Фото: УВП по делам молодежи Шымкента

    По словам руководителя группы программ проекта Бекарыстана Аманжолова, главная особенность инициативы — это крупный призовой фонд, созданный для мотивации к чтению.

    - В настоящее время Казахстан занимает низкие места в мировом рейтинге читающих стран. Наша цель — улучшить этот показатель и войти в первую десятку. Для этого мы применили метод финансового стимулирования, чтобы заинтересовать людей. Победителю в каждой категории будет присуждена премия в размере 1 миллиона тенге, — рассказал он.

    Фото: УВП по делам молодежи Шымкента

    Общий призовой фонд составляет 40 миллионов тенге. Для каждой категории предусмотрено вознаграждение:

    • 1 место — 1 000 000 тенге
    • 2 место — 600 000 тенге
    • 3 место — 400 000 тенге

    В рамках проекта будут проводиться различные мероприятия:

    • для школьников — литературные конкурсы;
    • для студентов колледжей и вузов — дебаты;
    • для педагогов — викторины и квизы;
    • для госслужащих — дискуссии по профессиональной литературе.

    В категории «Читающая семья» члены семей, состоящих как минимум из пяти человек, будут совместно читать и обсуждать произведения, показывая тем самым пример.

    Фото: УВП по делам молодежи Шымкента

    С сентября по февраль участники будут читать книги и писать краткие рецензии на каждое произведение. Весь процесс отслеживается через специальную онлайн-систему «Readination». Эта платформа позволяет регистрировать прочитанные книги, отслеживать рейтинг участников и обеспечивать справедливость проведения конкурса.

    Как сообщили в городском акимате, проект реализуется при поддержке спонсоров. Генеральным спонсором является «Alaygom Electric Company», также в числе основных партнёров — партия AMANAT и местные исполнительные органы.

    Кроме того, проект пилотный и сейчас реализуется в Карагандинской, Костанайской областях и в Шымкенте. В дальнейшем планируется охватить весь Казахстан.

