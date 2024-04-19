Приживется ли искусственный интеллект в Казахстане

В этом году в Казахстане разработали концепцию развития искусственного интеллекта 2024-2029 годы. Документ был опубликован на открытых НПА в феврале. Помимо этого государство разрабатывает законопроект по регулированию искусственного интеллекта в стране. Как развиваются нейросети в Казахстане, где их применяют и нужны ли нам границы в таком новом технологическом прогрессе, читайте в материале аналитического обозревателя Kazinform.

Рейтинг Казахстана по готовности к внедрению искусственного интеллекта

Впервые искусственный интеллект в масштабах Казахстана упоминается в программе «Цифровой Казахстан». Также он встречается в таких стратегических документах, как Национальный план развития РК до 2025 года и Концепция цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023 - 2029 годы.

Согласно Индексу готовности правительства к искусственному интеллекту на 2023 год, проведенному Oxford Insights, Казахстан находится на 72 месте среди 193 стран, а также на 3 месте в региональном рейтинге по Южной и Центральной Азии после Индии и Турции.

Инфографика: Kazinform

По некоторым международным оценкам, к 2030 году искусственный интеллект обеспечит 7% мирового ВВП. А к 2027 году капитализация глобального рынка искусственного интеллекта существенно превысит 400 миллиардов долларов.

- К 2030 году вклад искусственного интеллекта в мировую экономику составит до $15,7 трлн, что представляет собой увеличение добавленной стоимости на 14% по сравнению с текущим мировым ВВП. Это впечатляющее число подтверждает, что технология ИИ является неотъемлемой частью нашего будущего. И она не только революционизируется способом работы и взаимодействия, но и придает новые импульсы экономическому росту, — сказал вице-министр цифрового развития Аскар Жамбакин на форуме «Technowomen Central Asia», посвященному искусственному интеллекту.

Концепция развития на ближайшие 5 лет

В документе Концепции говорится, что Правительством Казахстана взят курс на переход в управлении данными в цифровом формате без человеческого фактора. Это означает, что часть работы государственных информационных ресурсов максимально автоматизируют, позволив возможностям ИИ выполнять эту работу. Согласно плану, доля государственных услуг при участии неросетей к 2029 году должна составить 20%.

Приоритетные отрасли экономики для внедрения искуственного интеллекта станут – государственное управление, здравоохранение, образование, финансы, логистика, сельское хозяйство и промышленность.

К основным этапам Концепции относят такие шаги как:

• в 2024 году – получение доступа (для бизнеса) к госданным через «Smart Data Ukimet», а в декабре АО «НИТ» должен разместить вычислительные мощности ИИ-платформы в своем ЦОДе. Запланированы разработка национальной LLM и создание проекта цифрового кодекса для регулирования ИИ-технологий;

• в 2025 году – строительство центра обработки данных и создание суперкомпьютера. В планах открытие высшей школы ИИ с программами бакалавриата и магистратуры по направлениям: «Компьютерное зрение», «Машинное обучение» и «Обработка естественного языка»;

• с 2026 по 2028 годы – утверждение этических правил, разработка стандартов и создание комиссии по регулированию ИИ;

• в 2029 году – доля государственных услуг, оказанных при участии нейросетей, должна составить 20%.

Интересным шагом в Концепции является внедрение общедоступных обучающих курсов по освоению искусственного интелекта. Так, согласно плану, уже в этом году, такие курсы бесплатно пройдут 100 человек, в 2025 году – уже 3 тысячи, 7 тысяч - в 2026 году, 10 тысяч - в 2027 году, 15 тысяч - в 2028 и рекордное количество мест выделят в 2029 году для 20 тысяч желающих освоить искусственный интеллект.

Кроме того планируется ввести курсы для школьников, студентов и дополнительно открыть новые специальности по этому профилю.

Президент в своих выступлениях неоднократно завявлял о дефиците IT-специалистов в Казахстане.

- Определенная работа в этом направлении уже ведется. В ряде отечественных вузов внедрены соответствующие курсы от международных технологических гигантов Google и Huawei. Достигнуты договоренности с ведущими вузами Кореи и Китая по трансферу знаний и совместной подготовке специалистов. Нам нужно, чтобы подрастающее поколение свободно ориентировалось во всех новых цифровых технологиях. Для этого надо пересмотреть содержание образовательных программ средней школы и вузов с упором на широкое изучение возможностей искусственного интеллекта, - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на заседании Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК.

Именно поэтому к 2025 году Казахстан намерен подготовить как минимум 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов. В рамках данной программы, наибольший уклон будет делаться на такие предметы как машинное обучение, генеративные нейронные сети, наука о данных, AI интегратор, web3, блокчейн, обработка естественного языка, компьютерное зрение, дата анализ.

- Для развития человеческого капитала в сфере искусственного интеллекта необходимо на базе одного из высших учебных заведений открыть высшую школу ИИ с уклоном на практическую подготовку. Высшая школа искусственного интеллекта должна специализироваться как минимум на следующих предметах: «Компьютерное зрение», «Машинное обучение» и «Обработка естественного языка». Для формирования профессорского-преподавательского состава целесообразно привлечь международных специалистов со степенью «PhD» в области искусственного интеллекта, - отмечается в Концепции развития искусственного интеллекта.

По данным Министерства науки и высшего образования РК, в той или иной степени в настоящее время 24 вуза и научных центра занимаются какими-либо исследованиями или разработками в сфере искусственного интеллекта.

Сильными сторонами Казахстана являются доступность данных, цифровой потенциал и адаптивность правовой базы к цифровым бизнес-моделям.

В то же время, во многих регионах страны все еще сохраняется низкое качество интернета. Несмотря на то, что покрытие Интернетом в 2023 году составляет 99%, по скорости, согласно Глобальному индексу Speedtest, Казахстан находится на 73 месте по мобильному интернету (из 140 стран) и на 95 месте по широкополосному доступу к Интернет (из 181 страны).

Слабыми сторонами Казахстана являются отсутствие крупных частных технологических компаний, недоступность венчурного капитала, недостаточные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Инфографика: Kazinform

По мнению председателя правления Некоммерческой организации TechnoWomen Азизы Шужеевой, широкое распространение трансформирует многие профессии, к примеру, такие как рентгенолог.

- Есть более высокоинтеллектуальный труд, например, ученые, они тоже сохранятся. Но промежуточное звено, такие профессии, как оператор, контролер, диктор, уже будут трансформироваться. Даже если говорить о профессии рентгенолога, врача, который смотрит данные рентгена и ставит диагноз, уже сегодня есть проекты с применением ИИ, которые качественнее делают диагностику. Но пока еще нормативно-правовая база и законодательство не готово внедрять эти проекты. Как только мы начнем развивать цифровое законодательство и внедрять в протоколы лечения больных, профессия рентгенолога будет трансформироваться. Это будет уже некий врач, который работает с помощью ИИ, - считает она.

Удивляет и то, что 21% сотрудников в сфере ИИ составляют женщины. Об этом заявила генеральный секретарь Международного союза электросвязи при ООН Дорин Богдан-Мартин на форуме.

Важной задачей в Концепции развития ИИ определили разработку и внедрение национальной языковой модели на основе нейронных сетей. Это позволит использовать казахский язык в различных проектах по искусственному интеллекту, снизит зависимость от зарубежных сервисов, и будет способствовать сохранению собственной культуры и ценностей в цифровой среде, а также придаст импульс для развития языковых моделей, входящих в одну языковую группу. Как упоминал ранее Глава государства, на базе консорциума из восьми научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений ведется разработка казахской языковой модели. И это будет иметь имеет огромное значение для цифрового суверенитета Казахстана.

Что уже сделано

В настоящее время сложно представить мир без искусственного интеллекта. За пару лет ИИ за считанные дни заполонил все информационное пространство и побудил многочисленные компании к действиям. К примеру, всем известный ChatGPT получил сумасшедший успех. Его признали самым популярным сервисом в мире, согласно данным аналитиков UBS. Так, ChatGPT достиг отметки 100 миллионов активных пользователей в месяц. Когда-то социальному медиа TikTok потребовалось целых 9 месяцев, чтобы добиться подобных результатов. Для сравнения, Instagram работал два с половиной года, прежде чем достичь таких показателей в свое время. Полезных примеров применения искусственного интеллекта достаточно.

Documedica.ai. AI ассистент врача автоматизирует рутинную задачу медицинского персонала. Фиксирует голосовые команды, структурирует и преобразовывает в краткое описание, далее заполняет документацию. Reart.ai помогает маркетологам, режиссерам, комикс-мейкерам и контент-мейкерам генерировать управляемые изображения с поддержкой последовательности героев на основе искусственного интеллекта.

На казахстанском рынке уже работают стартапы и компании, занимающиеся интеграцией ИИ в вышеизложенные отрасли – это Cerebra, ForUS.Data, GoatChat.AI, Higgsfield AI, AI Labs, Sergek Group и др.

Одним из успешных кейсов является отечественнаяплатформа Cerebra, которая в ускоренном режиме осуществляет автоматизированную диагностику инсульта. После успешной апробации в Казахстане проект вышел на рынок Узбекистана. Компания Higgsfield AI сделала значительный прорыв в области ИИ, создав продвинутую систему, которая помогает ученым и инженерам обучать сложные компьютерные модели.

Примером успешного применения ИИ в сфере здравоохранения вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жамбакинназвал стартап IDent в стоматологии, который с помощью технологий улучшает качество жизни и повышает эффективность работы системы. Среди прочих примеров внедрения нейросетей - является цифровая карта «Семья», который стал лучшим проектом в мире по цифровой инклюзии. Она позволяет оказывать более 40 услуг социально уязвимым слоям населения, пенсионерам и другим группам.

По поручению Президента, концу 2024 года – началу 2025-го года будет запущен высокопроизводительный суперкомпьютер, оснащенный последними технологиями и чипами на базе нового центра обработки данных. Суперкомпьютер будет служить для разработки моделей ИИ и будет доступен научным, академическим кругам, а также для коммерческого использования в создании ИИ-продуктов, удовлетворяя возрастающий спрос на вычислительные ресурсы в области ИИ.

Зачем нужен закон?

В марте 2024 года Европейский парламент одобрил закон о регулировании искусственного интеллекта. Это первый в мире документ, который запрещает неприемлемые способы использования новых технологий. За его принятие проголосовали 523 человека. В законе будут прописаны различные меры защиты общества: от маркировки изображений, созданных нейросетями без непосредственного участия человека, до полного запрета некоторого контента. В частности, строго ограничивается использование индивидуальных, этнических или религиозных характеристик для идентификации людей или распознавания их эмоций. Технически и политически закон планируют одобрить в мае этого года. В ноябре вступят в силу, предусмотренные законом, запреты, а к 2027 году закон об искусственном интеллекте полностью вступит в силу.

Депутатами Мажилиса Парламента совместно с МЦРИАП разрабатывается законопроект по искусственному интеллекту, направленный на регулирование общественных отношений в сфере ИИ, возникающие на территории Казахстана между государственными органами, физическими и юридическими лицами при создании, развитии и эксплуатации ИИ.

- Целью государственного регулирования в сфере искусственного интеллекта является развитие деятельности технологии (систем) искусственного интеллекта в Республике Казахстан для экономического развития и конкурентоспособности, - пояснили в министерстве.

В новом законе будут предусмотрены нормы по применению технологий ИИ, безопасному функционированию систем, принципы этики, а также обеспечение информационной безопасности в сфере использования нейросетей.

Чем рискуем?

Искусственный интеллект служит так называемым инструментом. Помимо прогрессивных решений в научной и цифровой сфере, его возможности делают уязвимыми личные данные казахстанцев. По мнению директора по развитию компании по обеспечению информационной безопасности MSSP Global Батыржана Шакманова, с одной стороны, ИИ помогает специалистам информационной безопасности автоматически анализировать и реагировать на инциденты, то также ИИ помогает и хакерам автоматически просканировать инфраструктуру жертвы.

- Вероятность комбинаций кибератак прямо пропорциональна развитию цифровизации. То есть, чем больше данных цифровизируется, обрабатывается, тем больше появляется комбинаций для того, чтобы украсть эти данные. Например, недавно были популярны мошеннические схемы с дипфейками известных спортсменов и даже с Президентом страны. Также часто используют голосовой фишинг, когда жертву пытаются убедить раскрыть ценную личную информацию по телефону или отправить деньги, используя голос близкого человека, - отмечает эксперт в сфере кибербезопасности.

При масштабном применении инструментов ИИ в разных сферах, должны быть предусмотрены нормы и правила его использования, не нарушаться этические нормы. Именно поэтому Президент недавно отмечал важность развития ИИ в созидательном русле. Отдельное внимание следует уделить установлению этических стандартов, защите данных и предотвращению киберугроз в данной сфере.

Таким образом, должны быть приняты этические правила в сфере искусственного интеллекта, предусматривающие соблюдение прав и свобод человека, недопущение всех видов дискриминации вследствие некачественных решений ИИ, обеспечение соответствия нравственным, духовным и культурным ценностям казахстанцев. Помимо этого, стране необходимо стимулировать научные разработки и исследования в области искусственного интеллекта. Казахстан может занять достойную нишу в таких сферах как медицина, сельское хозяйство, ядерная безопасность, государственное управление, умные города с помощью искусственного интеллекта.