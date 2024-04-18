Люди уже конкурируют с искусственным интеллектом за рабочие места - Азиза Шужеева

В Астане проходит международный форум «Technowomen Central Asia», посвященный теме будущего искусственного интеллекта, передает корреспондент агентства Kazinform.

Председатель правления «TechnoWomen» Азиза Шужеева отметила, что уже сегодня люди конкурируют с искусственным интеллектом за рабочие места.

- Мы хотим с разных сторон рассмотреть, как искусственный интеллект влияет на нашу жизнь, семью, бизнес и рынок труда. Также то, как применять искусственный интеллект в своей каждодневной жизни, как строить карьеру, какие стартапы будут приоритетными, какие навыки надо развивать. И эти все практические вещи мы хотим потом ретранслировать в общество, чтобы наша молодежь, женщины применяли это в своей жизни, - сказала А. Шужеева.

По ее мнению, развитие ИИ приведет в будущем к трансформации многих профессий.

- Существуют три группы профессий. Первая - это те, что связаны с физическим трудом, например, плотники. Эта профессия скорее всего сохранится, но изменится под воздействием каких-то новых инструментов. Есть более высокоинтеллектуальный труд, например, ученые, они тоже сохранятся. Но промежуточное звено, такие профессии, как оператор, контролер, диктор, уже будут трансформироваться. Даже если говорить о профессии рентгенолога, врача, который смотрит данные рентгена и ставит диагноз, уже сегодня есть проекты с применением ИИ, которые качественнее делают диагностику. Но пока еще нормативно-правовая база и законодательство не готово внедрять эти проекты. Как только мы начнем развивать цифровое законодательство и внедрять в протоколы лечения больных, профессия рентгенолога будет трансформироваться. Это будет уже некий врач, который работает с помощью ИИ, - считает председатель «TechnoWomen».

Она отмечает, что совсем скоро потребность в специалистах с высокими цифровыми компетенциями в стране увеличится вдвое.

- Многие рутинные работы будут автоматизироваться. Надо выбирать те профессии, где уже внедряется применение ИИ, как IT-предпринимательство. У нас уже есть успешные проекты. Есть девушка, которая развивает проект по диагностике сетчатки глаза. Также наши члены организации разрабатывают проект с ИИ по очистке морских экосистем Каспия. Такие проекты уже есть и это радует, - сказала А. Шужеева.

«TechnoWomen» помогает начинающих стартаперам менторской поддержкой, а также в вопросах продвижения проектов.