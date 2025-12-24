РУ
телерадиокомплекс президента РК
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:36, 23 Декабрь 2025

    Призерка Азиады из Казахстана поборется за титул чемпионки ММА

    Казахстанская спортсменка Аян Турсын узнала дату боя за титул чемпионки Cage Fury MMA в США, передает Kazinform.

    Аян Турсын
    Фото: instagram.com/ayantursyn1

    Спортсменка, ранее выигрывавшая бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу в соревнованиях по ушу, сейчас выступает в смешанных единоборствах и намерена стать второй казахстанкой в истории UFC.

    Чтобы добиться этого права и попасть на карандаш менеджерам сильнейшей лиги мира, 31-летняя Аян Турсын выступает на других серьезных соревнованиях в Америке.

    Соперницей Аян в бою за титул Cage Fury MMA, который назначен на 6 февраля 2026 года в Филадельфии, будет непобежденная японка Арица Мацуда.

    Отметим, что в истории Cage Fury ММА было три чемпионки в том весе, в котором выступает Аян, и все они оставили пояс, чтобы перейти в UFC. Теперь шанс взять титул и подписаться в UFC появляется у Аян.

    В целом из Cage Fury ММА в UFC переходили Алджамейн Стерлинг, Пол Фелдер и другие бойцы.

    Ранее стало известно, почему Шавкат Рахмонов поднялся в рейтинге UFC, несмотря на отсутствие боев.

