Призерка Азиады из Казахстана поборется за титул чемпионки ММА

Спортсменка, ранее выигрывавшая бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу в соревнованиях по ушу, сейчас выступает в смешанных единоборствах и намерена стать второй казахстанкой в истории UFC.

Чтобы добиться этого права и попасть на карандаш менеджерам сильнейшей лиги мира, 31-летняя Аян Турсын выступает на других серьезных соревнованиях в Америке.

Соперницей Аян в бою за титул Cage Fury MMA, который назначен на 6 февраля 2026 года в Филадельфии, будет непобежденная японка Арица Мацуда.

Отметим, что в истории Cage Fury ММА было три чемпионки в том весе, в котором выступает Аян, и все они оставили пояс, чтобы перейти в UFC. Теперь шанс взять титул и подписаться в UFC появляется у Аян.

В целом из Cage Fury ММА в UFC переходили Алджамейн Стерлинг, Пол Фелдер и другие бойцы.

