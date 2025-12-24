РУ
    Приз в 5 млн тенге: в Казахстане подведут итоги первого реалити-шоу о рабочих профессиях

    27 декабря в 10:00 на телеканале «Хабар» состоится финал одного из самых значимых телевизионных проектов года — первого в Казахстане реалити-шоу о рабочих профессиях «Шеберлер шайқасы», передает корреспондент агентства Kazinform.

    год рабочих профессий, реалити-шоу, Хабар
    Фото: Хабар

    На протяжении сезона зрители наблюдали за тем, как сварщики, строители, повара, автомеханики и плотники проходили сложные испытания, максимально приближенные к реальным условиям работы. Каждый выпуск раскрывал судьбы, характеры и силу духа настоящих профессионалов.

    В финал проекта вышли пять сильнейших участников, каждый из которых — пример упорства, любви к своему делу и ответственности перед семьей и обществом. Среди них:

    • Жамиля Абдрешова (Алматы) — повар, стаж 15 лет. Ее путь — это история женщины, которая стала опорой семьи в самый трудный момент. Сегодня она — профессионал с большим сердцем, для которого благодарность детей за вкусный обед значит больше любых наград.
    • Ержан Ертаубай (Караганда) — автомеханик, стаж 15 лет. Начал работать с 16 лет, ночевал в автосервисе и трудился без выходных, когда не хватало даже на еду. Машины стали его судьбой, а труд — единственным путем вперед. Его история — о стойкости и настоящей мужской ответственности.
    • Бахытжан Ормолдаев (Шымкент) — строитель, стаж 20 лет. Строительство стало делом всей его жизни. Начав с помощи отцу, Бахытжан шаг за шагом осваивал новые навыки и сегодня признается: он отдыхает, когда работает.
    • Кобейсин Есетов (Мангистауская область, Жанаозен) — портной, стаж 30 лет.
      Рано повзрослевший, ставший кормильцем семьи после смерти отца, он превратил ремесло в дело жизни. Его труд — это ответственность за родных и верность выбранному пути.
    • Еркебулан Уалиев (Алматинская область) — плотник, стаж 15 лет. Мастер по дереву, для которого ремесло передается по крови — от деда и отца. Детская мечта, собственная мастерская и бесконечная любовь к дереву сделали его работы настоящим искусством.

    Финал «Шеберлер шайқасы» — это не просто подведение итогов проекта. Это громкое признание важности рабочих профессий, которые долгие годы оставались в тени. Победитель шоу получит 5 миллионов тенге.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане 3,3 млн человек заняты рабочими специальностями. 

    Теги:
    Рабочие профессии Казахстан Год рабочих профессий
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
