Приз в 5 млн тенге: в Казахстане подведут итоги первого реалити-шоу о рабочих профессиях

На протяжении сезона зрители наблюдали за тем, как сварщики, строители, повара, автомеханики и плотники проходили сложные испытания, максимально приближенные к реальным условиям работы. Каждый выпуск раскрывал судьбы, характеры и силу духа настоящих профессионалов.

В финал проекта вышли пять сильнейших участников, каждый из которых — пример упорства, любви к своему делу и ответственности перед семьей и обществом. Среди них:

Жамиля Абдрешова (Алматы) — повар, стаж 15 лет. Ее путь — это история женщины, которая стала опорой семьи в самый трудный момент. Сегодня она — профессионал с большим сердцем, для которого благодарность детей за вкусный обед значит больше любых наград.

Рано повзрослевший, ставший кормильцем семьи после смерти отца, он превратил ремесло в дело жизни. Его труд — это ответственность за родных и верность выбранному пути.

Финал «Шеберлер шайқасы» — это не просто подведение итогов проекта. Это громкое признание важности рабочих профессий, которые долгие годы оставались в тени. Победитель шоу получит 5 миллионов тенге.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 3,3 млн человек заняты рабочими специальностями.