Привлекать к ответственности создателей дипфейков призвал спикер Сената

В ходе заседания Сената депутаты подняли вопрос распространения дипфейков — когда подделываются голоса, организуются фейковые звонки и заявления.

— Но кроме звонков мы же видим сколько дипфейков в социальных сетях от каких-то людей. Делают заявления, которые не соответствуют действительность, поддерживают те или иные события, чего нет в реальности. Не обязательно, что речь идет о звонках. Наверное, чем дальше в лес, тем больше дров. Это только начало, это только первые звоночки, — отметил Маулен Ашимбаев.

По его словам, развитие технологий искусственного интеллекта делает проблему еще более актуальной.

— Эти же вещи делают люди, не сам ИИ. И именно их надо привлекать к ответственности по статье мошенничества, шантажа, незаконного сбора денег. Хотя вот эти вопросы, понятно, что достаточно тонкие, — добавил спикер Сената.

Напомним, депутаты Сената вернули в Мажилис на доработку законопроект «Об искусственном интеллекте» и сопутствующие ему поправки.



