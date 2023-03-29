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Привести законы в соответствие с Конституцией поручил Президент

Азамат Сыздыкбаев
29 Марта 2023, 11:26
Привести законы в соответствие с Конституцией поручил Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости приведения законодательства в соответствие с Конституцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализ поступающих в Конституционный суд жалоб показывает, что граждане имеют нарекания к отдельным положениям законов. Принятые по ним решения Конституционного суда доказывают обоснованность такой критики. По некоторым обращениям Конституционный суд вынес свои вердикты и отдельные нормы законодательства признаны не соответствующими основному закону», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Как отметил Глава государства, это влечет существенные последствия для правоприменения, поскольку такие нормы применяться больше не могут, а основанные на них решения судов и других органов подлежат пересмотру.

«Наше законодательство должно быть приведено в полное соответствие с Конституцией. Определяющую роль в решении этой очень важной проблемы должен играть Парламент. Результаты такой работы позволят усилить систему защиты конституционных прав граждан», - добавил Глава государства.

Ранее Президент заявил, что конституционная реформа позволила осуществить полную перезагрузку политической системы.


Президент Казахстана   Конституция   Токаев Касым-Жомарт  
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