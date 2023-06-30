Привела ли засыпка Талдыколя к горению сухостоя в Астане – ответ акима

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек не согласен с мнением, что засыпка озера Талдыколь привела к пожарам вокруг города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, в том районе от Большого Талдыколя до «зеленого пояса» вокруг города есть сухостой камышей. Тушение пожара было осложнено тем, что это болотистая местность, туда было сложно подвести транспорт в первые часы. Это большой сухостой прошлогоднего камыша. Камыш десятилетиями спрессовывался, и существует сегодня как подушка», - сказал Женис Касымбек, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям и научными кругами обсуждается вопрос, каким образом можно избавиться от сухостоя.

«Меры будут приниматься, я до прессы донесу окончательное решение. Есть различные варианты, как эту проблему решить», - добавил спикер.

Также аким ответил на вопрос о том, что засыпка озер могла привести к изменению климата.

«Я с этим не согласен. Этот участок всегда был такой, Большой Талдыколь туда не доходил», - заверил Женис Касымбек.

Напомним, крупный пожар под Астаной произошел 19 июня. Ликвидировать его удалось на седьмые сутки – 26 июня.