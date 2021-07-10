Приступить к строительству ж/д линии между Казахстаном и Узбекистаном намерены в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость повышения пропускной способности железнодорожного участка Достык-Мойынты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для наращивания физической пропускной способности предстоит расшить конкретные «узкие» места, «бутылочные горлышки». В этой связи требуется повышение пропускной способности и электрификация железнодорожного участка Достык-Мойынты», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Глава государства также отметил, что для развития Южного коридора Трансазиатской железной магистрали предстоит построить новую линию Дарбаза-Мактаарал между Казахстаном и Узбекистаном.

«Это важнейший интеграционный проект. Данные инициативы обсуждаются на протяжении нескольких лет. Решение нужно принимать сейчас, если мы хотим оставаться конкурентоспособными на региональном уровне. Правительству и Фонду «Самрук-Казына» следует приступить к реализации данных проектов», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства.

С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.