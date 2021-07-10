Приступить к строительству новой парогазовой установки на ТЭЦ-2 поручил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал строительство новой парогазовой установки на ТЭЦ-2 в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 2022 по 2025 годы необходимо реализовать четыре проекта по строительству парогазовых установок мощностью не менее 1,5 тысяч мегаватт в Шымкенте, Кызылорде, Талдыкоргане, а также в Туркестанской области. Поручаю Правительству, «Самрук-Казына» в кратчайшие сроки определить их стоимость, источники финансирования и приступить к реализации данных проектов», - поручил Глава государства во время расширенного заседания Правительства.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важный вопрос развития энергокомплекса и защиты окружающей среды Алматы.

«Я давал поручение Правительству совместно с «Самрук-Казына» окончательно определиться со стоимостью и техническим решением модернизации перевода на газ ТЭЦ-2. Правительством и фондом предлагается строительство новой парогазовой установки взамен ранее предлагавшейся модернизации угольной электростанции. Срок исполнения проекта – до конца 2026 года, я так понимаю. В принципе, я поддерживаю данное предложение и поручаю приступить к реализации проекта. Первый этап должен быть завершен в 2023 году», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.