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    14:17, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Приступить к строительству новой парогазовой установки на ТЭЦ-2 поручил Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал строительство новой парогазовой установки на ТЭЦ-2 в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период с 2022 по 2025 годы необходимо реализовать четыре проекта по строительству парогазовых установок мощностью не менее 1,5 тысяч мегаватт в Шымкенте, Кызылорде, Талдыкоргане, а также в Туркестанской области. Поручаю Правительству, «Самрук-Казына» в кратчайшие сроки определить их стоимость, источники финансирования и приступить к реализации данных проектов», - поручил Глава государства во время расширенного заседания Правительства.

    Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важный вопрос развития энергокомплекса и защиты окружающей среды Алматы.

    «Я давал поручение Правительству совместно с «Самрук-Казына» окончательно определиться со стоимостью и техническим решением модернизации перевода на газ ТЭЦ-2. Правительством и фондом предлагается строительство новой парогазовой установки взамен ранее предлагавшейся модернизации угольной электростанции. Срок исполнения проекта – до конца 2026 года, я так понимаю. В принципе, я поддерживаю данное предложение и поручаю приступить к реализации проекта. Первый этап должен быть завершен в 2023 году», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Расширенное заседание Правительства 10.07.2021 Астана Энергетика Строительство
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