7 Июля 2022 17:56

Пристройки в ряде столичных школ сданы с нарушениями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде столичных школ пристройки сданы с различными нарушениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам социально-культурного развития обсуждались вопросы, возникшие после неоднократного посещения депутатами столичных школ.

«С 2019 по 2021 годы в нашем городе были сданы в эксплуатацию пристройки к 11 школам на 5 612 ученических места. Это значительно повлияло на решение вопроса переуплотненности в школах города. В 2022 году планируется сдать две школьные пристройки на 2 400 мест. Также становится большой проблемой то, что остаются нерешенными вопросы, связанные с ранее сданными пристройками», – сказал руководитель ГУ «Управление образования города Нур-Султана» Касымхан Сенгазыев.

По его словам, в кабинете физики школы №23 не подведено электричество к учебным столам, в кабинете химии и лаборатории не работают вытяжные шкафы, имеются трещины в стенах, не работают розетки, в раздевалке протекает кровля.

Как отметил К.Сенгазыев, различные проблемы есть и в пристройках к другим школам. Например, в подвалы проникают грунтовые воды, неисправна электропроводка и другое.

Руководитель ГУ «Управление строительства города Нур-Султана» Арсен Жангасканов сообщил, что управлением образования передан полный перечень выявленных недоделок и нарушений. Все объекты, вошедшие в этот перечень, находятся на гарантийном сроке. Поэтому компаниям, возводившим эти пристройки, направлены уведомления с предписанием об устранении недостатков. Эти компании сообщили, что недостатки будут устранены до 15 августа, как указано в уведомлениях. В случае невыполнения предписаний, управление строительства будет обращаться в суд для принятия соответствующих мер в отношении этих компаний.