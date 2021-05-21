Пристройка к колледжу на месте стадиона в Алматы: строительство приостановлено
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пристройку к государственному гуманитарно-педагогическому колледжу №2 на месте стадиона, приостановили. Об этом сообщил заместитель руководителя управления образования города Кайрат Жуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На основании заявки администрации алматинского государственного гуманитарно-педагогического колледжа №2, действительно было подано заявка управлением образования для пристройки на территории колледжа на 500 мест. На сегодня проектная мощность колледжа составляет 410 студентов, при этом обучаются свыше 913 студентов. Когда мы в понедельник встречались с жителями микрорайона «Таугуль», было принято решение о приостановлении строительных работ. Строительные работы приостановлены, ведется диалог с жителями. Решение дальнейшего строительства будет принято совместно с жителями», - сказал он в ходе брифинга в РСК.
Ранее алматинцы, проживающие в микрорайоне «Таугуль», выступили против возведения пристройки к государственному гуманитарно-педагогическому колледжу №2 на месте стадиона.
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