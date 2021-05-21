+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 429.21 EUR 522.99
RUB 5.83 CNY 66.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пристройка к колледжу на месте стадиона в Алматы: строительство приостановлено

21 Мая 2021 13:12
Поделиться:
Пристройка к колледжу на месте стадиона в Алматы: строительство приостановлено

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пристройку к государственному гуманитарно-педагогическому колледжу №2 на месте стадиона, приостановили. Об этом сообщил заместитель руководителя управления образования города Кайрат Жуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сотрудники АО «Казинформ» посадили деревья: у каждого портала свое дерево
О состоянии улиц после земляных работ призвал сообщать жителей аким Петропавловска Мы ни за кем не следим – директор департамента цифровых решений об Ashyq Инфицированного коронавирусом выявили в торговом центре с помощью Ashyq в СКО

«На основании заявки администрации алматинского государственного гуманитарно-педагогического колледжа №2, действительно было подано заявка управлением образования для пристройки на территории колледжа на 500 мест. На сегодня проектная мощность колледжа составляет 410 студентов, при этом обучаются свыше 913 студентов. Когда мы в понедельник встречались с жителями микрорайона «Таугуль», было принято решение о приостановлении строительных работ. Строительные работы приостановлены, ведется диалог с жителями. Решение дальнейшего строительства будет принято совместно с жителями», - сказал он в ходе брифинга в РСК.

Ранее алматинцы, проживающие в микрорайоне «Таугуль», выступили против возведения пристройки к государственному гуманитарно-педагогическому колледжу №2 на месте стадиона.





Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Образование   #Строительство  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Сотрудники АО «Казинформ» посадили деревья: у каждого портала свое дерево
О состоянии улиц после земляных работ призвал сообщать жителей аким Петропавловска
Мы ни за кем не следим – директор департамента цифровых решений об Ashyq
Инфицированного коронавирусом выявили в торговом центре с помощью Ashyq в СКО
Популярное
1 Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев – родных братьев и сестер граждан РФ
2 «Астана Су Арнасы» предупредила жителей столицы о прекращении подачи воды
3 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане
4 Полки с бесплатными продуктами для нуждающихся организовали молодые люди в Караганде
5 Желтая дорожная разметка удивила жителей Петропавловска
Читайте также
Новый спортивный центр открыли в ЕНУ им. Л. Гумилева
Коронавирус в Алматы: за сутки провакцинированы свыше двух тысяч человек
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz

Архив