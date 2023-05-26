Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Природный пожар в Абайской области локализовали

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Мая 2023, 11:11
Природный пожар в Абайской области локализовали Фото: gov.kz

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В результате принятых экстренных мер, с учетом применения авиа- и наземной техники, в результате круглосуточной работы противопожарных подразделений природный пожар в Абайской области вечером 25 мая удалось локализовать. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В соответствии с распоряжением министра по ЧС Юрия Ильина продолжается регулярное аэровизуальное обследование местности.

На месте пожара организовано окарауливание с использованием ранцевых и шансовых инструментов.

В тушении лесного пожара задействованы более 800 человек личного состава, более 200 единиц техники, пожарный поезд. Также 10 вертолётов: МЧС-5, Минобороны-3, Минэкологии-2. Всего осуществлено 357 сбросов 892,5 тонн воды.

photo

Общая площадь локализации пожара составила около 3500 га.

Тушение осложнялось наличием густорастущих культур и солончаковых участков, порывистым ветром 6-10 м/с, что создал предпосылки для верхового развития пожара.

Ситуация находится на контроле, техника и личный состав готовы продолжить оперативное реагирование для ликвидации загораний.

photo

Напомним, возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы» Абайской области 22 мая.

По своей инициативе 277 жителей близлежащих населенных пунктов самостоятельно эвакуировались к родственникам.

Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области. В Бородулихинском районе Абайской области создали три эвакуационных пункта.

photo

По информации находящегося на месте пожара акима Абайской области Нурлана Уранхаева, ситуация в связи с лесным пожаром находится под контролем. Он также сообщил, что по Бородулихинскому району будет объявлен режим ЧС.



photo

Происшествия   Видео   МЧС   Пожар   Абайская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе