Природный пожар в Абайской области локализовали

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В результате принятых экстренных мер, с учетом применения авиа- и наземной техники, в результате круглосуточной работы противопожарных подразделений природный пожар в Абайской области вечером 25 мая удалось локализовать. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В соответствии с распоряжением министра по ЧС Юрия Ильина продолжается регулярное аэровизуальное обследование местности.

На месте пожара организовано окарауливание с использованием ранцевых и шансовых инструментов.

В тушении лесного пожара задействованы более 800 человек личного состава, более 200 единиц техники, пожарный поезд. Также 10 вертолётов: МЧС-5, Минобороны-3, Минэкологии-2. Всего осуществлено 357 сбросов 892,5 тонн воды.

Общая площадь локализации пожара составила около 3500 га.

Тушение осложнялось наличием густорастущих культур и солончаковых участков, порывистым ветром 6-10 м/с, что создал предпосылки для верхового развития пожара.

Ситуация находится на контроле, техника и личный состав готовы продолжить оперативное реагирование для ликвидации загораний.

Напомним, возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы» Абайской области 22 мая.

По своей инициативе 277 жителей близлежащих населенных пунктов самостоятельно эвакуировались к родственникам.

Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области. В Бородулихинском районе Абайской области создали три эвакуационных пункта.

По информации находящегося на месте пожара акима Абайской области Нурлана Уранхаева, ситуация в связи с лесным пожаром находится под контролем. Он также сообщил, что по Бородулихинскому району будет объявлен режим ЧС.