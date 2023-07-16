Природные пожары в двух областях Казахстана продолжают тушить

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Тушение природных пожаров в области Абай и Павлодарской области продолжается. Министр по ЧС лично контролирует ситуацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«По состоянию на 17.00 ч. 16 июля, в ситуационном центре работает оперштаб, который контролирует вопрос по ликвидации пожаров в области Абай и Павлодарской области. На данный момент по пожару в Павлодарской области работает команда по ликвидации. Площадь пожара не изменилась - 850 га. Для ликвидации природного пожара было привлечено 451 человек личного состава, 180 единиц специальной вспомогательной техники, а также 6 бортов воздушных суден Казавиаспас МЧС. Пожар находится на контроле как оперативного штаба на месте, так и ситуационного центра МЧС РК. Сила и средства находятся на карауливании, при возникновении еще каких либо возгораний внутри очага, соответственно, производится тушение.

По области Абай у нас 2 очага. Один очаг был локализован вчера в 19.33. на данный момент в области Абай в 75 км от города Семея происходит горение сухой растительности на площади 3000 га. Горение происходит в горной местности. Угрозы для населенных пунктов нет. Для ликвидации данного пожара привлечено 115 человек и 18 единиц техники. Также работает один борт МЧС РК, который произвел 18 сбросов, в количестве 54 тонны воды. Пожары в области Абай и Павлодарской области находятся на личном контроле министра по ЧС», - сообщил начальник Дежурной части Центра управления в кризисных ситуациях Эльдор Раимбеков.

Как добавили в пресс-службе МЧС, в Павлодарской области на месте пожара продолжаются сбросы воды на дымоточки. Авиацией МЧС, Минобороны и Казлесоохраны осуществлено 48 сбросов воды общим объемом 144 тонн.

Напомним, 14 июля произошло возгорание сухой травы на площади ориентировочно 500 га с переходом огня на территорию Баянаульского нацпарка. Из Павлодара направили колонну ДЧС (17 человек личного состава и 5 единиц техсредств). 15 июля пожар локализовали.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов находится в оперативном штабе в эпицентре ситуации на месте пожара в лесном хозяйстве «Ертiс орманы».