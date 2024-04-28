Природный пожар в области Абай ликвидировали

Природный пожар в Дмитревском лесничестве Бородулихинского филиала ГЛПР «Семей орманы» ликвидировали на площади 0,8 га. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В тушении пожара были задействованы силы и средства ДЧС области Абай и природного резервата.

ДЧС области Абай просит жителей и гостей области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесном массиве.

Как сообщалось, 26 апреля в 13:21 поступила информация о том, что в Бородулихинском районе в 15 км от села Бородулиха, на территории Бородулихинского филиала ГЛПР «Семей Орманы» происходит горение лесных насаждений (сосны).

Напомним, 8 июня 2023 года в Батпаевском лесничестве РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» области Абай произошел лесной пожар. Огнем было уничтожено более 60 тысяч гектаров лесного фонда. Погибли 14 работников Новошульбинского филиала резервата «Семей орманы».