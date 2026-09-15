Природный пожар тушат в горах Баянаула

По данным МЧС РК, тушение природного пожара осложняется сильным ветром и горным рельефом, передает корреспондент агентства Kazinform.

К ликвидации возгорания привлечены силы и средства МЧС, посты ауыл құтқарушылары сел Жанатлек и Каратомар, сотрудники Баянаульского нацпарка и «Ертіс Орманы», добровольные формирования села Баянауыл, а также воздушное судно «Казавиаспас» МЧС. Всего задействовано более 80 человек и 30 единиц техники.

— Для тушения пожара и защиты прилегающей территории созданы три участка и оперативный штаб. Тушение осложняется сильным ветром, горным рельефом и труднодоступностью местности, — сообщили в МЧС РК.

Указывается, что угрозы населенным пунктам нет.

Ранее сообщалось, что в Казахстане тушат три лесных пожар.