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    Три лесных пожара тушат в Казахстане

    14 сентября на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрированы три лесных пожара. Два из них произошли в Восточно-Казахстанской области, еще один — в Карагандинской, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

    Три лесных пожара тушат в Казахстане
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана

    В связи с зарегистрированными очагами в лесных массивах оперативно организованы необходимые мероприятия.

    К тушению привлечены силы и средства лесохозяйственных учреждений и департаментов по чрезвычайным ситуациям. Также задействованы сотрудники РГКП «Казавиалесоохрана».

    Продолжаются мониторинг с воздуха и работы по тушению возгораний.

    В настоящее время ситуация в районах пожаров находится под постоянным контролем. Специалисты продолжают ликвидацию очагов и принимают меры для недопущения их повторного распространения.

    Три лесных пожара тушат в Казахстане
    Инфографика: Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана

    13 сентября в Казахстане тушили сразу пять лесных пожаров — в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Павлодарской областях, а также на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы».

    Также сообщалось, что два вертолета тушат пожар в Маркакольском лесничестве в ВКО.

    Регионы Казахстана Природные катаклизмы Минэкологии и природных ресурсов Природные пожары Лесные пожары
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор