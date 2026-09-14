Два вертолета тушат пожар в Маркакольском лесничестве в ВКО

В труднодоступной горной местности района Маркаколь Восточно-Казахстанской области тушат природный пожар. Для борьбы с огнем задействовали около 70 человек, наземную технику и два вертолета, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сухая трава и кустарники загорелись на территории Акжайляуского лесничества КГУ «Маркакольское лесное хозяйство».

Добраться до отдельных участков наземным силам сложно из-за горного рельефа, поэтому к тушению подключили авиацию. Два вертолета «Казавиаспас» МЧС уже выполнили девять сбросов воды на очаги горения.

— В тушении задействовано порядка 70 человек и восемь единиц техники МЧС, лесного хозяйства и «Казавиалесоохраны», а также два вертолета «Казавиаспас» МЧС. Сложность борьбы с огнем связана с труднодоступной горной местностью. Ситуация находится под контролем задействованных служб, — сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Работы по ликвидации природного пожара продолжаются.

Ранее сообщалось, что почти 300 человек тушат пожар в горах области Абай.