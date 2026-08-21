Природный пожар ликвидировали в горах Алматинской области

Сегодня в Карасайском районе в 23 километрах от села Шамалган на открытой территории в гористой местности произошло возгорание сухой травы, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

В связи с распространением огня и необходимостью обеспечения безопасности сотрудники полиции организовали оцепление и временно ограничили движение транспорта.

Тушение осложнялось горным рельефом местности и крутыми склонами, что затрудняло доступ к отдельным участкам возгорания.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС возгорание было ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.

Ранее было полностью ликвидировано возгорание сухой травы, произошедшее в труднодоступной горной местности Алакольского района области Жетiсу.