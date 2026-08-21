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    Природный пожар ликвидировали в горах Алматинской области

    Сегодня в Карасайском районе в 23 километрах от села Шамалган на открытой территории в гористой местности произошло возгорание сухой травы, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Природный пожар ликвидировали в горах Алматинской области
    Кадр из видео МЧС РК

    В связи с распространением огня и необходимостью обеспечения безопасности сотрудники полиции организовали оцепление и временно ограничили движение транспорта.

    Тушение осложнялось горным рельефом местности и крутыми склонами, что затрудняло доступ к отдельным участкам возгорания.

    Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС возгорание было ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.

    Ранее было полностью ликвидировано возгорание сухой травы, произошедшее в труднодоступной горной местности Алакольского района области Жетiсу.

    Пожар Горы Природные пожары Алматинская область Лесные пожары
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор