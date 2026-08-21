Пожар в горах Жетісу полностью ликвидирован

Возгорание сухой травы, произошедшее в труднодоступной горной местности Алакольского района области Жетысу, полностью ликвидировано. Об этом сообщили в ДЧС региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Пожар возник 20 августа на участке Сансызбай, расположенном примерно в 10 километрах от села Жайпак. Огонь распространился на площади 55 гектаров на землях государственного земельного запаса.

Из-за сложного рельефа к тушению привлекли не только наземные силы. В работах участвовали около 54 человек и 12 единиц техники, а также воздушные суда АО «Казавиаспас» МЧС и Пограничной службы КНБ.

Авиация совершила 14 сбросов воды, всего было вылито 42 тонны воды.

В настоящее время возгорание ликвидировано, ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось что в горах Жетісу свыше 30 тонн воды сбросили с воздуха для тушения пожара.