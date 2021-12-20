Приостановлено ли строительство жилых домов в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов ответил, строятся ли многоквартирные жилые дома в центре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По строящимся объектам. Они начали строить в 2019 году, мы не можем их остановить на стадии уже завершения, вместе с этим они у нас участвуют в жилищной программе. По новым площадкам, где в свое время было выдано разрешение, но не начато строительство, нашим управлением уже везде розданы уведомления о приостановлении всех своих действий до приведения объектов в соответствие с новыми правилами. Если объект не начат, не завершен или не находится на стадии завершения, мы не можем распространять на них правила, но, в целом, уведомления даны практически всем застройщикам, поэтому в данном вопросе работа ведется», - сказал Алмасхан Ахмеджанов.

По его словам, в центральной части города в пределах границы исторического центра строительство многоквартирных жилых домов приостановлено.

«Идет процесс изъятия земельных участков. Это дело непростое. Изъятие земель решается только через судебные инстанции, поэтому данный вопрос сейчас в работе», - ответил он.

Напомним, в этом году были приняты новые правила застройки Алматы. О преимуществах обновленных требований и как они повлияют на развитие мегаполиса ранее рассказал Алмасхан Ахмеджанов.



