+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 4 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Приостановлено ли строительство жилых домов в центре Алматы

20 Декабря 2021 17:19
Поделиться:
Приостановлено ли строительство жилых домов в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов ответил, строятся ли многоквартирные жилые дома в центре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Объем жилищного строительства увеличился в Алматы
Как решают проблему с точечной застройкой в Алматы В Алматы сократилось количество коек в ковидных больницах Амурскими тиграми пополнился Алматинский зоопарк

«По строящимся объектам. Они начали строить в 2019 году, мы не можем их остановить на стадии уже завершения, вместе с этим они у нас участвуют в жилищной программе. По новым площадкам, где в свое время было выдано разрешение, но не начато строительство, нашим управлением уже везде розданы уведомления о приостановлении всех своих действий до приведения объектов в соответствие с новыми правилами. Если объект не начат, не завершен или не находится на стадии завершения, мы не можем распространять на них правила, но, в целом, уведомления даны практически всем застройщикам, поэтому в данном вопросе работа ведется», - сказал Алмасхан Ахмеджанов.

По его словам, в центральной части города в пределах границы исторического центра строительство многоквартирных жилых домов приостановлено.

«Идет процесс изъятия земельных участков. Это дело непростое. Изъятие земель решается только через судебные инстанции, поэтому данный вопрос сейчас в работе», - ответил он.

Напомним, в этом году были приняты новые правила застройки Алматы. О преимуществах обновленных требований и как они повлияют на развитие мегаполиса ранее рассказал Алмасхан Ахмеджанов.



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Объем жилищного строительства увеличился в Алматы
Как решают проблему с точечной застройкой в Алматы
В Алматы сократилось количество коек в ковидных больницах
Амурскими тиграми пополнился Алматинский зоопарк
Популярное
1 Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
2 Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
3 О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
4 379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
5 Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
6 Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Читайте также
Сирены зазвучат в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах РК
Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив