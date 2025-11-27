Приостановить выборы районных акимов в Казахстане предложил депутат

— Сегодня мы начали в пилотном формате проводить выборы акимов районов и городов. Уже избраны акимы 52 районов. Но их эффективность ещё не проанализирована. Нельзя сказать, что все они работают на должном уровне. Значительная часть избранных районных акимов ушла с должности, не проработав и года, — отметил депутат.

Он также обратил внимание на расходы на проведение выборов. В этом году состоялись выборы 6 районных акимов и одного акима города областного значения. На это было потрачено более 1 млрд тенге из государственного бюджета.

— Следующая проблема — функциональные возможности акимов ограничены: развитие районов в основном зависит от областного финансирования. Поэтому они не могут выполнять обещания, которые давали ради избрания. Это снижает доверие населения к избирательному процессу и ослабляет активность на выборах районных акимов, — заявил Е. Саиров.

Депутат напомнил, что внедрение системы выборов сельских округов проводилось этапами пять лет.

— Поэтому в вопросе выборов районных акимов нужен не спешный, а системный, всесторонне продуманный подход. С этим связано мнение политических экспертов о том, что пока было бы целесообразно, чтобы акимов районов избирали депутаты маслихатов. Это распространенная мировая практика. По моему мнению, проводить прямые выборы районных акимов, эффективность которых ещё не подтверждена, пока рано… Поэтому необходимо без спешки провести всесторонний анализ. Главное — до внесения необходимых норм в законы о местном самоуправлении, государственной службе, выборах и развитии регионов объявить политический мораторий на прямые выборы акимов районного уровня, — сказал Е. Саиров.

В конце октября были подведены первые итоги прямых выборов акимов.