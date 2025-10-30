Ерлан Карин рассказал о первых итогах прямых выборов акимов

— Это беспрецедентные изменения, потому что впервые в практике всего большого нашего региона мы переходим к режиму прямой выборности глав исполнительных органов власти, — отметил он.

По словам Карина, выборы внедрялись поэтапно, и на сегодня более 2 000 сельских акимов уже избраны по новой системе.

— Более 50%, если не ошибаюсь, 60% избранных сельских акимов — это новые люди, которые раньше вообще не работали на госслужбе, — подчеркнул он.

Ранее Ерлан Карин провел совещание о ходе исполнения поручений Главы государства, озвученных на IV заседании Национального курултая в Бурабае.