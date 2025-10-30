РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:40, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ерлан Карин рассказал о первых итогах прямых выборов акимов

    Казахстан впервые в истории перешел к прямым выборам сельских и районных акимов — это уникальный шаг для всего региона, заявил Государственный советник Ерлан Карин, передает агентство Kazinform.

    Ерлан Карин рассказал о первых итогах прямых выборов акимов
    Фото: Акорда

    — Это беспрецедентные изменения, потому что впервые в практике всего большого нашего региона мы переходим к режиму прямой выборности глав исполнительных органов власти, — отметил он.

    По словам Карина, выборы внедрялись поэтапно, и на сегодня более 2 000 сельских акимов уже избраны по новой системе.

    — Более 50%, если не ошибаюсь, 60% избранных сельских акимов — это новые люди, которые раньше вообще не работали на госслужбе, — подчеркнул он.

    Ранее Ерлан Карин провел совещание о ходе исполнения поручений Главы государства, озвученных на IV заседании Национального курултая в Бурабае.

    Теги:
    Госсоветник РК Выборы акимов Комментарий Ерлан Карин Госслужба
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают