Приоритет прав человека станет частью «ДНК государства» — Артур Ластаев

По его словам, открытой публикации проекта предшествовала длительная и кропотливая работа.

— Несколько месяцев шло активное обсуждение. Как в рабочей группе, так и в стенах нашей Комиссии. Были оживленные споры на секциях. С достойной аргументацией, эмоциональным диспутом. Но с общей целью — подготовить сбалансированный стратегический документ дальнейшего развития нашего государства. Это стало возможным благодаря разностороннему составу Комиссии. Ее неравнодушным участникам. Настоящим патриотам, — отметил Артур Ластаев.

Он подчеркнул, что заседания Конституционной комиссии транслировались онлайн, что обеспечило максимальную прозрачность процесса.

— Таким образом, высшая основа казахстанской государственности разрабатывалась не кулуарно, в тиши кабинетов, а максимально прозрачно. Считаю, что Комиссией затрачено ровно столько времени, сколько было необходимо для подготовки взвешенного и продуманного проекта, — сказал Уполномоченный по правам человека.

Артур Ластаев отметил, что общество вступает в ответственный этап обсуждения Основного закона.

— Главное — не скатиться на этом этапе к оголтелости, не метать фейки и вбрасывать дезинформацию. А продолжать аргументированный диалог, ответственно ощущать свою сопричастность к историческому процессу, — заявил он.

По его словам, в проекте новой Конституции все права и свободы человека сохранены, а по ряду направлений усилены.

— В Преамбуле впервые в истории нашей страны декларируется неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан. Теперь это закреплено одним из принципов деятельности государства. Его введение встроит приоритет прав человека в ДНК всех основных общественных институтов. Задаст ценностные ориентиры государства и его граждан, — подчеркнул Ластаев.

Он также обратил внимание на переименование раздела, посвященного правам человека, и его концептуальную основу.

— То есть, простым языком: «Я могу», «Я выбираю», «Я обязан». Они определяют меру дозволенного, свободного и должного поведения для баланса между частными и общественными интересам, — пояснил Уполномоченный.

Комментируя блок о личной неприкосновенности, Артур Ластаев отметил, что в новой редакции Конституции содержание под стражей допускается только по судебному решению с правом на обжалование. При этом сохраняются право на правосубъектность, защиту своих прав и свобод законными способами, включая необходимую оборону. Отдельно в проекте прямо гарантируется неприкосновенность частной жизни и персональных данных, что особенно важно в условиях цифровизации.

По его словам, неизменно защищаемыми остаются право на свободу совести и передвижения, на труд, жилище, собственность и охрану здоровья. Уполномоченный по правам человека также полностью поддержал сохранение светского характера государства.

— Светский характер укрепляет институциональный баланс страны и гарантирует, что права женщин и детей также не будут ущемляться по теологическим доктринам. Это особенно актуально в контексте борьбы с похищениями невест и принуждением их к браку по религиозным обрядам. Именно поэтому мы всецело поддерживаем новую норму в Конституции, искореняющую эти рудименты. Брак должен регистрироваться только государством. Мужчины и женщины в браке равноправны, — заявил он.

В заключение Артур Ластаев отметил, что Конституционной комиссией подготовлен «качественный и абсолютно взвешенный документ, который учитывает международные стандарты, особенности Казахстана и прогрессивные идеи дальнейшего государственного строительства».

Напомним, Комиссия провела уже шесть заседаний. Все заседания были полностью открытыми и транслировались в прямом эфире. Ее работу широко и детально освещали средства массовой информации. 31 января Комиссией был опубликован проект новой Конституции Казахстана.