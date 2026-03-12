Приоритет науки в Конституции поможет Казахстану в технологической гонке — Саясат Нурбек

Выступая на экспертной платформе «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее», он отметил, что технологический прорыв усилил неравенство и дисбаланс — региональный, географический, технологический и экономический.

— Сейчас происходит, возможно, самая масштабная революция в истории человечества — это ускоренное появление технологий искусственного интеллекта в биотехнологии, биохимии, биомедицине и робототехнике. Мы видим огромные прорывы, и скорость изменений только нарастает, — отметил министр.

По его словам, в этих условиях страны можно условно разделить на несколько групп.

— Есть первая категория стран, которые создают технологические революции — их осталось немного, это США и Китай. Есть вторая категория стран, которые обладают инженерным и интеллектуальным потенциалом, чтобы понимать эти революции и использовать их в своих интересах. Например, Южная Корея, которая умеет создавать новые продукты, словно серфер на больших технологических волнах. И есть третья категория стран, у которых нет ни инженерного, ни интеллектуального потенциала, — пояснил он.

Министр отметил, что именно поэтому особое значение имеет закрепление в проекте новой Конституции приоритетов, связанных с развитием знаний и инноваций.

— Для меня большая радость, что вопросы инноваций, человеческого капитала, образования и науки становятся одними из главных смыслов, стратегическими приоритетами и базовыми ценностями новой Конституции, — заявил он.

Отметим, что в Преамбуле проекта новой Конституции ценности образования, науки и инноваций определены как ориентир государства.

Согласно пункту 2 статьи 3 документа, Республика Казахстан признает развитие человеческого капитала, образования, науки, инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства.

Напомним, 12 февраля был опубликован доработанный с учетом предложений граждан и экспертов проект новой Конституции. С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.