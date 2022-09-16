Принятые нормы о президентском мандате никто не сможет изменить – Минюст

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Канат Мусин прокомментировал возможность внесения изменений в принятые конституционные поправки в будущем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня была принята норма в Конституцию о том, что положения конституции о том, что срок президентского мандата составляет семь лет, и Президентом РК человек может быть избран только один раз. Они являются неизменными. То есть, ни последующий Президент, ни последующий Парламент уже эти нормы изменить не сможет», - заявил Канат Мусин в кулуарах Мажилиса.

Ранее сообщалось о том, что депутаты Парламента приняли конституционные поправки. В рамках законопроекта рассматривались три направления: первое - положения об одном президентском сроке продолжительностью семь лет без права последующего переизбрания, второе - увеличение сроков полномочий судей Конституционного суда до восьми лет с установлением ограничения быть повторно назначенными судьями Конституционного суда, третье – переименование столицы Казахстана.