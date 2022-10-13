Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
13 Октября 2022, 12:46

Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время VI саммита СВМДА государства-члены приняли ряд документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках саммита были поданы документы для утверждения со стороны стран и государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«Есть ли какие-либо возражения относительно принятия документов, которые касаются трансформации СВМДА? Возражений нет. Астанинское заявление о трансформации СВМДА считается принятым», - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита.

Следующим принятым документом во время саммита является проект заявления лидеров СВМДА о сотрудничестве в области безопасности и использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

«Мы будем дальше придерживаться расширения нашего сотрудничества и обеспечения безопасности в использовании ИКТ с аналогичным фокусом в области развития безопасности», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Также лидеры стран СВМДА приняли документ касательно создания фонда СВМДА.

«Хочу поздравить вас с созданием данного документа СВМДА и специального механизма для идентификации и реализации проектов СВМДА и мобилизации добровольного фонда для будущих мероприятий нашей организации по имплементации проектов», - подчеркнул Глава государства.

Вместе с тем принят план действий СВМДА по осуществлению резолюции ООН по контртерроризму.

«Это огромный успех и очень важная веха в наших достижениях, которые являются результатами очень напряженной работы между всеми странами-членами с момента, когда было принято решение в сентябре 2012 года по созданию собственного плана действий СВМДА в качестве одного из высочайших приоритетов в области сотрудничества по борьбе с терроризмом», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщалось ранее, в Астане под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стартовал VI саммит СВМДА, приуроченный к 30-летию инициативы о созыве Совещания.

На встрече присутствуют главы государств 11 стран: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, Катара, Беларуси. В столицу также прибыли вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров.

Ранее Президент РК выразил надежды по трансформации СВМДА в полноценную международную организацию для содействия посредничеству и миротворчеству.

Одной из повесток дня стало предоставление Кувейту статуса государства-члена СВМДА.


Новости по теме
Вопросы безопасности обсуждены в столице Иордании Аммане
Министры иностранных дел Казахстана и Германии провели переговоры в Астане
Маулен Ашимбаев: Взаимное уважение национальных интересов – основа долгосрочного устойчивого развития стран СНГ
Читайте также
Пешеход пострадал при ДТП в Петропавловске
Казахстан выиграл восьмую медаль на чемпионате Азии по боксу
Участок дороги «Астана-Петропавловск» закрыт из-за метели
Сакен Бибосынов принес Казахстану медаль на чемпионате Азии по боксу
Перевозивший антифриз грузовик съехал в кювет на трассе в Петропавловске
Казахстанка вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Аммане
Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
Из-за снега за сутки произошло 14 аварий в Петропавловске
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив