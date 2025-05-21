Принудительное отчуждение: когда государство может изъять вашу собственность

Принудительное отчуждение

Согласно статье 26 Конституции РК, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Однако в исключительных случаях, предусмотренных законом, государство вправе изъять недвижимость для государственных нужд с обязательной равноценной компенсацией.

Процедуру и порядок изъятия регулируют:

Статья 85 Земельного кодекса РК — устанавливает порядок уведомления собственников об отчуждении;

Статья 88 Закона «О государственном имуществе» — предусматривает судебный порядок принудительного отчуждения, если стороны не достигли соглашения о стоимости или условиях;

Статья 67 Закона «О государственном имуществе» — суд определяет стоимость отчуждаемого имущества, которая не должна превышать его рыночную цену;

Статья 208 Закона РК «О государственном имуществе» — рыночная стоимость объекта устанавливается независимым оценщиком на дату получения уведомления об отчуждении.

Фото: Freepik

Важные нюансы для собственников

При проведении независимой оценки от местного исполнительного органа, собственнику рекомендуется внимательно следить за работой оценщика. Нередко в расчет не включаются насаждения, хозпостройки или иные улучшения участка, которые значительно влияют на итоговую стоимость.

— В случае несогласия с результатами оценки местного исполнительного органа, собственнику дома рекомендуется заказать независимую оценку за свой счет, чтобы на этапе судебного разбирательства и предоставления отзыва на исковое заявление местного исполнительного органа, собственник мог документально подтвердить и аргументировать свое несогласие с предложенной суммой с предоставлением суду вышеуказанной оценки, — поясняет Нурлан Жанабаев.

Кроме того, если на отчуждаемом участке имеются строения или здания, не зарегистрированные в установленном порядке, их могут оценить как строительные материалы. Поэтому перед началом процедуры стоит привести в порядок всю техническую и правоустанавливающую документацию.

Фото: Бюро национальной статистики

Если же на участке размещены коммерческие объекты (магазины, СТО, офисы), собственник имеет право дополнительно потребовать компенсацию предпринимательских убытков. Для этого также потребуется независимая оценка.

Основания для принудительного изъятия

Законодательство Казахстана строго ограничивает основания, по которым государство вправе изъять недвижимость у собственника. Это возможно лишь в следующих случаях:

для государственных нужд — строительство дорог, школ, больниц, объектов социальной и инженерной инфраструктуры

в целях национальной безопасности — если участок расположен в стратегически важной зоне

для выполнения международных обязательств — в рамках реализации межгосударственных соглашений и проектов.

Фото: РСК Туркестана

Как проходит процедура

Процесс отчуждения недвижимости проходит в несколько этапов:

официальное уведомление собственника от местного исполнительного органа;

оценка рыночной стоимости имущества независимым экспертом;

предложение денежной компенсации владельцу;

судебное разбирательство — если собственник не согласен с решением или размером компенсации, дело рассматривается в суде.

Важно: любые нарушения этой процедуры могут стать основанием для обжалования изъятия.

Как защитить свои права?

Собственники, столкнувшиеся с принудительным отчуждением, имеют право:

оспорить постановление исполнительного органа в суде;

требовать справедливую компенсацию, соответствующую рыночной стоимости;

пригласить адвоката для сопровождения сделки и судебных споров.

Адвокат Нурлан Жанабаев добавил, что принудительное отчуждение — сложный правовой процесс, который требует строгого соблюдения норм законодательства. Граждане Казахстана имеют право оспаривать такие решения в суде и добиваться справедливой компенсации.

Ранее в Министерстве юстиции РК разъяснили правомерность отчуждения имущества казахстанцев для госнужд.